Рубио в Израиле осудил удары по Катару

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в воскресенье в Израиль с двухдневным визитом, чтобы обсудить будущее конфликта в Газе и освобождение заложников. Рубио вновь выразил недовольство нападением Израиля на лидеров ХАМАС в Катаре, но сказал, что этот инцидент не повредит отношениям между двумя странами, которые остаются крепкими.

В понедельник Катар примет чрезвычайный арабо-исламский саммит для обсуждения дальнейших действий.

Рубио повторил пожелание президента США Дональда Трампа, чтобы все израильские заложники были освобождены одновременно, а ХАМАС был разгромлен.

По словам госсекретаря, Вашингтон хочет обсудить, как освободить 48 удерживаемых группировкой заложников, 20 из которых, как полагают, все еще живы, и восстановить сектор.

«Что произошло, то произошло. Мы встретимся с израильским руководством, мы поговорим о том, что нас ждет в будущем», — сказал Рубио перед поездкой.

Он не стал комментировать возобновление Израилем наступления на город Газа. Рубио также посетил Стену плача вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и послом США в стране Майком Хакаби.

Рубио, набожный католик, и посол США в Израиле Майк Хакаби, евангелический протестантский пастор, надели на головы кипы вместе с Нетаньяху и в тишине молились, прикоснувшись к Западной стене.

Затем им провели экскурсию под землей по раскопанным остаткам частей Второго Храма, разрушенного римлянами в 70 году н. э., в ходе подавления восстания в Иудее.

Рубио, Нетаньяху и Хакаби сфотографировались под землей со своими женами, которым, однако, не разрешили присоединиться к мужьям у Западной стены, где действует гендерная сегрегация.

Ожидается, что в понедельник Рубио посетит церемонию открытия туннеля для паломников, направляющихся к святому месту.

Нетаньяху заявил в воскресенье, что союз с Соединенными Штатами никогда не был крепче, чем сейчас, и назвал Рубио «особенным другом Израиля». Под руководством Рубио и президента Дональда Трампа «союз никогда не был так силен, и мы глубоко ценим это», — сказал он.

«Я думаю, что его визит сюда является свидетельством прочности и силы израильско-американского союза, — сказал Нетаньяху журналистам. — Он так же прочен и крепок, как камни Западной стены, к которым мы только что прикоснулись».

Рубио сказал в субботу, что он считает это место «одним из самых важных археологических памятников в мире» и не придает ему политического значения.

Рубио — самый высокопоставленный американский чиновник, посетивший Западную стену со времени визита госсекретаря Трампа Майка Помпео в 2019 году.

Визит Помпео был символичным, поскольку США исторически пытались продемонстрировать нейтралитет в отношении статуса святого места, которое также включает мечеть Аль-Акса, священную для мусульман.

Предшественник Рубио на посту госсекретаря Энтони Блинкен, сам еврейского происхождения, часто посещал Израиль после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, но не ездил к Западной стене, оставаясь вместо этого в более светском Тель-Авиве.

Тем временем израильские военные продолжают наносить удары по высотным жилым зданиям в городе. ЦАХАЛ заявил, что в воскресенье уничтожил одно высотное здание, которое использовалось ХАМАС для наблюдения и сбора разведданных. ХАМАС опровергает эти утверждения. Жителям другого высотного здания было рекомендовано эвакуироваться.

Израильские военные также заявили, что за последние сутки они убили десятки людей, которых они называют «террористами». Агентство гражданской обороны, управляемое ХАМАС, заявило, что в воскресенье было убито по меньшей мере семь человек.

