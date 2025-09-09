Израиль взял на себя всю ответственность за удар по Катару на фоне слухов о влиянии США

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима, передает NUR.KZ. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.

После того как Израиль провел военную акцию по Катару, издание Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников сообщило, что США якобы "дали зеленый свет" на нанесение ударов по лидерам ХАМАС в Дохе.

Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что операция была "полностью независимой".

"Сегодняшняя операция против главарей террористической организации ХАМАС была полностью независимой операцией Израиля. Инициатором ее был Израиль, ее реализовал Израиль, и Израиль несет за нее всю ответственность", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. В МИД Катара осудили действия ЦАХАЛ.

После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию.

