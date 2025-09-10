Катар готовит ответ на атаку Израиля

Власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля - об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, передает РИА Новости.

Глава правительства выступил с заявлением на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Al Jazeera.

"Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля", - пояснил Аль Тани.

Премьер заявил, что удар Израиля пришелся не только по штаб-квартире движения ХАМАС, но и по жилым домам, где находились мирные граждане.

