Военный удар Израиля по Катару: есть ли среди пострадавших казахстанцы
После ударов Израиля по Дохе замминистра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах мажилиса рассказал, есть ли среди пострадавших в Катаре казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.
По данным Бакаева, сейчас в Катаре находятся порядка 1,5 тысяч граждан Казахстана. Из них 516 человек на консульском учете.
"Безусловно, в Катаре есть наши граждане. Но среди жертв граждан Казахстана нет. Никто не обращался", - отметил Алибек Бакаев.
Он заверил, что МИД находится с казахстанцами, находящимися в Катаре, в постоянном контакте.
Напомним, накануне Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.
Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару.
Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2284527-udar-izrailya-po-kataru-est-li-sredi-postradavshih-kazahstancy/
