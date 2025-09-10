Военный удар Израиля по Катару: есть ли среди пострадавших казахстанцы

После ударов Израиля по Дохе замминистра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах мажилиса рассказал, есть ли среди пострадавших в Катаре казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным Бакаева, сейчас в Катаре находятся порядка 1,5 тысяч граждан Казахстана. Из них 516 человек на консульском учете.

"Безусловно, в Катаре есть наши граждане. Но среди жертв граждан Казахстана нет. Никто не обращался", - отметил Алибек Бакаев.

Он заверил, что МИД находится с казахстанцами, находящимися в Катаре, в постоянном контакте.

Напомним, накануне Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.

Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару.

Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.