"Хочу, чтобы эта война закончилась сейчас же": Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал заявление об ударе Израиля по Катару - глава Белого дома сообщил, что переговорил с Нетаньяху, передает NUR.KZ.

Трамп сообщил, что получил информацию о том, что Израиль наносит удары по ХАМАС, которые находятся близ Дохи.

"Это решение было принято премьер-министром Нетаньяху, а не мной. Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника Соединенных Штатов, которое прилагает огромные усилия и смело рискует вместе с нами, чтобы добиться мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки", - заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, ликвидация ХАМАС, с другой стороны, является достойной целью.

Также президент США сообщил, что поручил предупредить катарцев о готовящимся ударе.

"Я немедленно поручил специальному посланнику Стиву Уиткоффу проинформировать катарцев о готовящемся нападении, что он и сделал, однако, к сожалению, слишком поздно, чтобы остановить нападение. Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень сожалею о месте нападения. Я хочу, чтобы все заложники и тела погибших были освобождены, и чтобы эта война закончилась сейчас же!", - написал Трамп.

Американский лидер также сообщил о состоявшемся разговоре с премьером Израиля.

"Я также поговорил с премьер-министром Нетаньяху после нападения. Премьер-министр сказал мне, что он хочет мира. Я считаю, что этот несчастный инцидент может послужить возможностью для мира", - написал он.

Еще Трамп заявил, что переговорил с эмиром Катара.

"Я также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их территории. Я поручил государственному секретарю Марко Рубио завершить работу над соглашением о сотрудничестве в области обороны с Катаром", - заключил президент США.

Напомним, Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. В МИД Катара осудили действия ЦАХАЛ.

После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.

Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара по высокопоставленным представителям ХАМАС в столице Катара.

