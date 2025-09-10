"Хочу, чтобы эта война закончилась сейчас же": Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал заявление об ударе Израиля по Катару - глава Белого дома сообщил, что переговорил с Нетаньяху, передает NUR.KZ.
Трамп сообщил, что получил информацию о том, что Израиль наносит удары по ХАМАС, которые находятся близ Дохи.
"Это решение было принято премьер-министром Нетаньяху, а не мной. Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника Соединенных Штатов, которое прилагает огромные усилия и смело рискует вместе с нами, чтобы добиться мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки", - заявил Трамп.
По словам главы Белого дома, ликвидация ХАМАС, с другой стороны, является достойной целью.
Также президент США сообщил, что поручил предупредить катарцев о готовящимся ударе.
"Я немедленно поручил специальному посланнику Стиву Уиткоффу проинформировать катарцев о готовящемся нападении, что он и сделал, однако, к сожалению, слишком поздно, чтобы остановить нападение. Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень сожалею о месте нападения. Я хочу, чтобы все заложники и тела погибших были освобождены, и чтобы эта война закончилась сейчас же!", - написал Трамп.
Американский лидер также сообщил о состоявшемся разговоре с премьером Израиля.
"Я также поговорил с премьер-министром Нетаньяху после нападения. Премьер-министр сказал мне, что он хочет мира. Я считаю, что этот несчастный инцидент может послужить возможностью для мира", - написал он.
Еще Трамп заявил, что переговорил с эмиром Катара.
"Я также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их территории. Я поручил государственному секретарю Марко Рубио завершить работу над соглашением о сотрудничестве в области обороны с Катаром", - заключил президент США.
Напомним, Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. В МИД Катара осудили действия ЦАХАЛ.
После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.
Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара по высокопоставленным представителям ХАМАС в столице Катара.
