WSJ: Трамп был возмущен атакой Израиля на Катар

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента сообщило, что Дональд Трамп был возмущен атакой Израиля на Катар, передает NUR.KZ.

Издание пишет, что после случившегося удара он провел напряженный телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньху.

Глава Белого дома в разговоре выразил глубокое разочарование тем, что Израиль нанес удар по представителям ХАМАС в Катаре, не поставив США в известность. По словам Трампа, решение о нанесении удара было неразумным.

Также сообщается, что президент возмутился из-за того, что узнал о случившемся не от Израиля, а от американских военных. Еще негодование у политика вызвал тот факт, что был атакован союзник США, который еще и был посредником в переговорах по Газе.

Нетаньяху ответил, что у него было небольшое окно возможностей для нанесения ударов, и он воспользовался этой возможностью.

Сообщается, что после состоялся еще один разговор двух лидеров, который прошел спокойнее. В нем израильский премьер поделился результатами операции.

Тем не менее, как пишет издание, один из высокопоставленных чиновников заявил в разговоре с WSJ, что Трамп, ярый сторонник Израиля, все больше разочаровывается в Нетаньяху, который постоянно ставит его в затруднительное положение своими агрессивными действиями.

Напомним, ранее Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.

Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару.

Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля. А замминистра иностранных дел Алибек Бакаев рассказал, есть ли среди пострадавших в Катаре казахстанцы.

