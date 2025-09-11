WSJ: Трамп был возмущен атакой Израиля на Катар
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента сообщило, что Дональд Трамп был возмущен атакой Израиля на Катар, передает NUR.KZ.
Издание пишет, что после случившегося удара он провел напряженный телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньху.
Глава Белого дома в разговоре выразил глубокое разочарование тем, что Израиль нанес удар по представителям ХАМАС в Катаре, не поставив США в известность. По словам Трампа, решение о нанесении удара было неразумным.
Также сообщается, что президент возмутился из-за того, что узнал о случившемся не от Израиля, а от американских военных. Еще негодование у политика вызвал тот факт, что был атакован союзник США, который еще и был посредником в переговорах по Газе.
Нетаньяху ответил, что у него было небольшое окно возможностей для нанесения ударов, и он воспользовался этой возможностью.
Сообщается, что после состоялся еще один разговор двух лидеров, который прошел спокойнее. В нем израильский премьер поделился результатами операции.
Тем не менее, как пишет издание, один из высокопоставленных чиновников заявил в разговоре с WSJ, что Трамп, ярый сторонник Израиля, все больше разочаровывается в Нетаньяху, который постоянно ставит его в затруднительное положение своими агрессивными действиями.
Напомним, ранее Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.
Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару.
Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля. А замминистра иностранных дел Алибек Бакаев рассказал, есть ли среди пострадавших в Катаре казахстанцы.
