Израиль ударил по еще одному государству: погибли 35 человек

Израильские военные нанесли серию ударов по Йемену. Целями ударов стали военные объекты хуситов, однако СМИ пишут, что атаки затронули и гражданские здания. Сообщается о 35 погибших.

О новой атаке по военным объектам хуситов в йеменской столице Сане и провинции Эль-Джауф сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене.

Среди пораженных целей - военные лагеря, в которых были обнаружены боевики террористического режима, штаб-квартира отдела военной информации хуситов и хранилище с топливом", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на атаки хуситов на Израиль, включая запуски БПЛА и ракет класса "земля-земля" в сторону израильской территории.

При этом, как пишет Bloomberg, атаки затронули гражданские объекты, в том числе офисы местных газет. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сари.

Al Jazeera сообщает, что удары нанесли и по жилым районам, включая дома в районе Ат-Тахрир в Сане, медицинскому учреждению на 60-й улице на юго-западе города и правительственному комплексу в столице Эль-Джауфа - Эль-Хазме.

По данным Министерства здравоохранения Йемена, при ударах Израиля по Сане и городам провинции Эль-Джауф погибли 35 мирных жителей, еще 131 человек получил ранения.

В заявлении отмечается, что отряды гражданской обороны продолжают работу по разбору завалов и поиску жертв в районах и на объектах, подвергшихся нападению.

Напомним, в мае ВВС Израиля атаковали объекты движения "Ансар Алла" в йеменском порту Ходейда, а также цементный завод к востоку от города. В ЦАХАЛ заявили, что удар стал ответом на неоднократные атаки на Израиль ракетами класса "земля - земля" и беспилотными летательными аппаратами.

Затем Русская служба Би-би-си сообщала, что хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

В июле Израиль объявил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против йеменского движения "Ансар Алла", в рамках которой ЦАХАЛ нанесла удары по нескольким целям в Йемене.

А в конце августа Израиль нанес удары по столице Йемена и ее окрестностям. Тогда атаке подверглись две электростанции, объект нефтяной компании и президентский дворец.

