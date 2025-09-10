Глава Еврокомиссии заявила о приостановке поддержки Израиля и помощи сектору Газа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в Евросоюзе и сделала ряд заявлений по Израилю.

По данным Euronews, Урсула фон дер Ляйен предложила частичную приостановку действия соглашения между ЕС и Израилем.

"Мы приостановим нашу двустороннюю поддержку Израиля. Мы прекратим все выплаты по этим направлениям, не влияя на наше взаимодействие с израильским гражданским обществом", - заявила она.

Также фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложит санкции в отношении "министров-экстремистов и поселенцев, прибегающих к насилию".

"Мы также предложим частичную приостановку действия соглашения об ассоциации по торговым вопросам", - сказала она.

Кроме того, как пишет РИА Новости, Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины.

"В следующем месяце мы создадим Группу доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы. Это будет международное усилие с региональными партнерами", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, накануне Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.

Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару.

Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля.

