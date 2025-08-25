"Ущерб имиджу Франции": Дуров в годовщину своего ареста сделал заявление

Год назад основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции в рамках уголовного дела - в годовщину своего задержания бизнесмен назвал произошедшее ошибкой, передает NUR.KZ.

"Год назад французская полиция задержала меня на четыре дня, потому что некоторые люди, о которых я никогда не слышал, использовали Telegram для координации преступлений. Арест генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей был не только беспрецедентным - он был абсурдным с юридической и логической точки зрения", - написал Павел.

По словам Дурова спустя год следствие все еще не может найти ничего, в чем он или Telegram были бы виноваты.

"По иронии судьбы, я был арестован из-за ошибки французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали законы Франции и ЕС и не отправляли Telegram никаких запросов через требуемую юридическую процедуру. Они могли бы узнать правильную процедуру, просто погуглив или спросив", - заявил он.

Дуров отметил, что каждые 14 дней ему приходится возвращаться во Францию.

"Спустя год после этого странного ареста я по-прежнему вынужден возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата апелляции пока не известна. К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны", - написал Павел Дуров.

Арест Дурова во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа прошлого года. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После задержания команда мессенджера выступила с заявлением. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции - он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

После освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации: в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

Позже французское СМИ заявило, что компания Telegram после ареста Павла Дурова начала отвечать на юридические запросы властей Франции, предоставив полиции материалы по запросам в рамках нескольких уголовных дел.

