Вэнс: Украина и России сказали США, чего хотят на переговорах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что Россия и Украина предоставили Штатам детали переговорных позиций, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца", — сказал он.

Вэнс отметил, что Украина требует гарантий безопасности, а Россия "хочет определенные территории", большинство из которых находятся под контролем российской армии.

В Штатах считают, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут прийти в договоренностям по вопросам территорий и безопасности на личной встрече.

"Думаю, что если пройти через бюрократическую процедуру, то ответ будет «да» <...> иногда лидеры, сидя лицом к лицу, могут преодолеть тупик, с которым их команды не всегда справляются", — ответил Вэнс на вопрос, можно ли ожидать, что на личной встрече Путин и Зеленский обсудят и согласуют основные детали мирного соглашения.

