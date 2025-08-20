"Европейцы пытаются отвернуть Трампа от Кремля". Что о переговорах в Вашингтоне пишут западная пресса и российские госСМИ

Западная пресса отмечает, что переговоры европейских лидеров, президентов Украины и США в Вашингтоне прошли лучше, чем ожидалось. Западные комментаторы даже говорят о том, что Путин потерпел неудачу в своих попытках посеять разлад между США и Европой.

На российском госТВ мнение противоположное: там утверждают, что Европа, которая выступает за продолжение давления на Россию с помощью санкций, только «мешает» переговорам, ведь у США сейчас совсем иное видение ситуации.

Встреча европейских лидеров в Белом доме и предшествующие ей дипломатические усилия, могут на долгие годы вперед определить будущее безопасности Европы, пишет газета Washington Post.

Трамп, как отмечает издание, был в восторге от столь представительного собрания в Белом доме. Он сказал, что Белый дом никогда не видел такого количества премьер-министров и президентов, которые, бросив свои дела, мчались бы в Вашингтон, чтобы обсуждать гарантии безопасность Украины.

Европейские лидеры, собравшиеся 18 августа в Белом доме, старались не допустить раскола в позициях США и Европы по вопросу гарантий безопасности Украины. «Европейцы пытаются отвернуть Трампа от Кремля», — констатирует WP.

Обмен любезностями и риск срыва сделки

Газета New York Times обращает внимание, что Трамп дал весьма расплывчатые заверения по поводу гарантий безопасности для Украины.

Издание приводит слова бывшего посла США в Польше Дэниэла Фрида, по мнению которого, одним из вариантов гарантий безопасности, может стать согласие европейских стран предоставить Киеву военные ресурсы на случай нового нападения на Украину. Трамп в этом случае должен будет согласиться оказать поддержку Украине средствами обороны, размещенными в странах Европы.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что гарантии безопасности для Украины могут быть сосредоточены на укреплении вооруженных сил Украины и их возможностей без каких-либо ограничений, например, касающихся численности войск, чтобы избежать требований России ограничить размер украинской армии в рамках будущего соглашения о прекращении войны.

Даже самые хорошо информированные репортеры не могут знать реального положения дел, потому что «незнание» публики — это суть дипломатии высокого уровня, а такая дипломатия строится на секретности и дезориентации, написал по итогам встреч Трампа с Путиным и Зеленским консервативный американский телеканал Fox News, явно симпатизирующий президенту США.

«Мы не видим мира в Украине и мы просто не можем знать, принесет ли инициатива президента Трампа плоды», — написал сегодня ведущий телеканала в авторской колонке.

О том, что хоть дипломатические успехи последних дней очевидны, однако довольно высок риск срыва намечающейся сделки, пишет и французская газета Le Monde.

Президент Украины и собравшиеся в Белом доме европейские лидеры льстили Дональду Трампу и демонстрировали единодушие, несмотря на неопределенность американских позиций, пишет издание.

Зеленский и Трамп вели себя подчеркнуто осторожно и приветливо перед камерами. Президент Украины многократно поблагодарил лидера США за его «усилия».

Обмен любезностями перед камерами, лесть в адрес Трампа, желающему стать миротворцем — это часть дипломатической игры с огромными ставками, считают журналисты Le Monde. Основной задачей для европейских лидеров в этом случае было не допустить раскола между европейцами и США по вопросу Украины. На этот раскол явно рассчитывает Владимир Путин, пишет издание.

Также Le Monde отмечает, что две реальности — дипломатическая активность и продолжающиеся бои — пока никак не согласуются. Пока шли переговоры, российская армия продолжала наносить удары по территории Украины.

Лидеры Франции и Германии были единственными, кто во время встречи в Вашингтоне заявил о необходимости прекращения боевых действий до начала переговоров Украины и России.

«Я не могу представить себе следующую встречу без прекращения огня», — отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Путину не удалось создать раскол»

Британская газета Times обращает внимание, что все стороны, участвовавшие в переговорах, постарались создать непринужденную атмосферу и не допустить повторения конфронтации, произошедшей во время встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете в феврале.

Дональд Трамп в этот раз последовательно демонстрировал любезность, уклоняясь от ответов на сложные вопросы и от тем, которые могли бы спровоцировать словесную перепалку, как в прошлый раз. Президент Украины несколько раз поблагодарил своего американского коллегу за усилия для достижения мира. Европейские лидеры также заявили о своей благодарности Трампу.

При этом цели у сторон, похоже, разные.

Трамп хочет заключить соглашение — любое соглашение — как можно скорее. Киев же и его европейские хотят выиграть время для уточнения деталей — чтобы избежать невыгодного для себя соглашения.

Во время встречи в Белом доме представители Украины и европейских стран пытались выяснить, что США готовы сделать для обеспечения безопасности Украины после достижения мирного урегулирования.

Как пишет Financial Times, европейские союзники Киева предпочли сосредоточиться на обсуждении вопроса гарантий безопасности для Украины и не углубляться в детали продвигаемого Россией предложения об «обмене» украинских территорий.

В понедельник предложение Трампа по гарантиям безопасности было очень расплывчатым. Он заявил, что США окажут «значительную помощь» европейским странам, а не напрямую Украине.

России каким-то образом удалось убедить Трампа, что её территориальные требования, которые Украина не может принять, являются единственной основой для соглашения. Украине и европейцам необходимо сделать то же самое с гарантиями безопасности, считает Financial Times.

Финское издание Helsingin Sanomat пишет, что встреча в Вашингтоне прошла явно лучше, чем ожидалось. При этом газета называет вполне вероятным, что Россия попытается сорвать наметившийся в Вашингтоне план действий.

Старший научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила в интервью изданию отмечает, что Трамп — игрок довольно непредсказуемый. Однако, по мнению эксперта, судя по встрече в Вашингтоне, Путин потерпел неудачу в своих попытках посеять разлад между Соединенными Штатами и Европой.

«Координация действий между Европой и США налажена. Это показывает, что Путину не удалось создать раскол», — отмечает Юсси Лассила.

Российские СМИ: костюм Зеленского и разногласия европейцев и США

На российском госТВ как раз пытались подчеркнуть разногласия между западными союзниками.

«Первый канал» утверждал, что «трещины между западными союзниками проступают все отчетливее». «Европейцы выступают за продолжение давления на Россию с помощью санкций — у США теперь иное видение», говорилось в новостном выпуске и добавлялось, что «это Европа мешает переговорам».

Владимир Зеленский и сопровождавшие его европейские лидеры изображались как «партия войны».

«Первый канал» описывал их как «семь европейских лидеров, желающих продолжения конфликта на Украине», а также утверждал, что «после российско-американского саммита на Аляске из Белого дома поступают сигналы, которые явно не нравятся партии войны».

Все три ведущих российских канала уделили значительное внимание стратегии поведения и внешнему виду украинского президента.

«В этот раз он был достаточно скромен, сдержан и не позволял себе никаких резких заявлений, не позволял себе перечить Трампу, а действительно отвечал достаточно сдержанно и больше позволял говорить самому Трампу», — рассказывали в выпуске новостей на российском ТВ.

«Первый канал» описывал стиль Зеленского как «траурный кэжуал», добавляя: «Впрочем, даже полное соблюдение дресс-кода Белого дома не давало бы никаких гарантий того, что в Овальном кабинете Трамп и Вэнс снова не устроят Зеленскому показательную порку».

При этом Дональд Трамп в новостных выпусках на российском ТВ был представлен как политик, полностью разделяющий российскую позицию по урегулированию украинского конфликта.

Например, на НТВ говорили, что «американская сторона дала понять, что разделяет позицию Москвы о необходимости заключить мирное соглашение, а не договор о прекращении огня».

Трамп «подтвердил, что в Украине не будет американских войск, и такие гарантии не будут входить в рамки НАТО», рассказывали на «России 1».

«Это, собственно, то самое требование невступления Украины в НАТО, о котором и говорил Кремль на протяжении всех этих многих лет. Трамп сказал, что это было основное требование. Эти требования, наконец-то, до Вашингтона, судя по всему, дошли», — резюмировали в выпуске новостей на «России 1».

При участии Службы мониторинга Би-би-си

