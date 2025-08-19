Путин встретится с Зеленским: в каком городе могут пройти исторические переговоры
Встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, вероятно, состоится в Европе, но страна еще не выбрана. Между тем Путин согласился встретиться с лидером Украины.
На сайте государственного департамента США опубликована расшифровка интервью госсекретаря Марко Рубио телеканалу Fox News. В ходе интервью Рубио заявил, что Владимир Путин готов встретиться с Зеленским.
"Сам факт того, что Путин говорит: "Конечно, я встречусь с Зеленским", - это уже серьезно. Я не говорю, что они уйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не говорю, что они уйдут оттуда с мирным соглашением. Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом - это важно. Этого не происходило три с половиной года", - отметил Рубио.
Как стало известно изданию Sky News, США попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая состоится позднее.
"Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о проведении встречи в Европе. Джорджия Мелони предложила Рим в качестве места проведения, а Эммануэль Макрон - Женеву.
По имеющимся данным, Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, и, в частности, Ватикану, но Путин предпочитает Женеву", - сообщает издание.
Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии настаивают на готовности провести переговоры, а дипломаты ЕС также рассматривают другие варианты, включая Будапешт и Хельсинки.
Напомним, вчера в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.
Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.
После этого в Вашингтоне состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.
По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.
