Telegraph: ЕС обещает ввести санкции против России, если Путин откажется от встречи с Зеленским
Европейские лидеры планируют ввести новые санкции против России, если Путин откажется от участия в трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.
Об этом изданию сообщил высокопоставленный правительственный источник, знакомый с обсуждениями в Белом доме.
"Если Путин будет затягивать, увиливать или откажется от переговоров, это станет еще одним стимулом для санкций", - цитирует издание свой источник.
Отмечается, что именно к этому призывал Зеленский на встрече в Вашингтоне.
Издание напоминает, что на саммите Трамп пообещал Украине авиационную поддержку в случае заключения мирного соглашения, а Франция, Германия и Великобритания - отправить свои войска в Украину в качестве миротворцев.
Говоря о возможности заключения соглашения между Киевом и Москвой, Трамп заявил, что Путин и сам "устал от войны".
Напомним, ранее Трамп заявил, что уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. После переговоров президентов России и Украины Трамп надеется провести встречу в трехстороннем формате.
"Это очень хороший первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - добавил американский лидер.
Где именно может пройти встреча, пока неизвестно. СМИ пишут, что союзники США и ЕС договорились о проведении встречи в Европе.
"Джорджия Мелони предложила Рим в качестве места проведения, а Эммануэль Макрон - Женеву. По имеющимся данным, Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, и, в частности, Ватикану, но Путин предпочитает Женеву", - сообщал портал Sky News.
Швейцария уже заявила, что не арестует Путина, если он приедет на мирные переговоры с Украиной, несмотря на то, что в 2023 году Международный суд в Гааге выдал ордер на арест главы РФ.
