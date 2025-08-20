Telegraph: ЕС обещает ввести санкции против России, если Путин откажется от встречи с Зеленским

Европейские лидеры планируют ввести новые санкции против России, если Путин откажется от участия в трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

Об этом изданию сообщил высокопоставленный правительственный источник, знакомый с обсуждениями в Белом доме.

"Если Путин будет затягивать, увиливать или откажется от переговоров, это станет еще одним стимулом для санкций", - цитирует издание свой источник.

Отмечается, что именно к этому призывал Зеленский на встрече в Вашингтоне.

Издание напоминает, что на саммите Трамп пообещал Украине авиационную поддержку в случае заключения мирного соглашения, а Франция, Германия и Великобритания - отправить свои войска в Украину в качестве миротворцев.

Говоря о возможности заключения соглашения между Киевом и Москвой, Трамп заявил, что Путин и сам "устал от войны".

Напомним, ранее Трамп заявил, что уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. После переговоров президентов России и Украины Трамп надеется провести встречу в трехстороннем формате.

"Это очень хороший первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - добавил американский лидер.

Где именно может пройти встреча, пока неизвестно. СМИ пишут, что союзники США и ЕС договорились о проведении встречи в Европе.

"Джорджия Мелони предложила Рим в качестве места проведения, а Эммануэль Макрон - Женеву. По имеющимся данным, Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, и, в частности, Ватикану, но Путин предпочитает Женеву", - сообщал портал Sky News.

Швейцария уже заявила, что не арестует Путина, если он приедет на мирные переговоры с Украиной, несмотря на то, что в 2023 году Международный суд в Гааге выдал ордер на арест главы РФ.

