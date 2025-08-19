Трамп сообщил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social о начале подготовки к переговорам между главами РФ и Украины, передает NUR.KZ.
Трамп назвал плодотворной встречу с Зеленским и европейскими лидерами, а также сообщил, что после встречи поговорил с Путиным. После этого, по словам Трампа, он начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.
Место встречи будет определенно позже.
После переговоров Путина и Зеленского состоится трехсторонняя встреча — с участием Трампа.
"Это очень хороший первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - добавил американский лидер.
Напомним, вчера в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.
Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.
После этого в Вашингтоне состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.
По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Письмо для Мелании и пиджак: что советовали европейские лидеры Зеленскому перед встречей с Трампом
- Как Путин отреагировал на письмо Мелании, рассказал Трамп
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2276628-tramp-soobshchil-o-nachale-podgotovki-vstrechi-putina-i-zelenskogo/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах