Трамп сообщил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social о начале подготовки к переговорам между главами РФ и Украины, передает NUR.KZ.

Трамп назвал плодотворной встречу с Зеленским и европейскими лидерами, а также сообщил, что после встречи поговорил с Путиным. После этого, по словам Трампа, он начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.

Место встречи будет определенно позже.

После переговоров Путина и Зеленского состоится трехсторонняя встреча — с участием Трампа.

"Это очень хороший первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - добавил американский лидер.

Напомним, вчера в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.

Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.

После этого в Вашингтоне состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.

По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.

