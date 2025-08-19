Швейцария пообещала не арестовывать Путина в случае переговоров с Украиной в Женеве
Опубликовано:
Представители МИД Швейцарии, где могут состояться переговоры России и Украины, рассказали, будут ли исполнять решение суда в Гааге об аресте Владимира Путина, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.
По данным издания, Швейцария заявила, что не арестует Путина, если он приедет на мирные переговоры с Украиной. Сообщается, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна "готова к такой встрече", несмотря на то, что в 2023 году Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.
Он заявил, что Швейцария предоставит "иммунитет" президенту России Владимиру Путину, если он посетит страну для мирных переговоров с Украиной.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что такая встреча может состояться в Женеве. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни согласился с ним, заявив, что швейцарский город "может быть подходящим местом".
Добавим, в 2023 году суд в Гааге обвинил Путина в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации.
Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.
Встреча Трампа и Зеленского в США
Напомним, 18 августа в США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ обратили внимание, что Зеленский надел на встречу пиджак. По некоторым данным, на этом настоял Белый дом.
Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны. Трамп заявил, что американская поддержка Украины сохранится. Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.
Также сообщалось, что Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения. Представители СМИ заметили, что после окончания пресс-конференции, в Овальный кабинет занесли большую карту Украины.
После этого состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.
По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.
Также мы писали, где может состояться историческая встреча.
