Швейцария пообещала не арестовывать Путина в случае переговоров с Украиной в Женеве

Представители МИД Швейцарии, где могут состояться переговоры России и Украины, рассказали, будут ли исполнять решение суда в Гааге об аресте Владимира Путина, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

По данным издания, Швейцария заявила, что не арестует Путина, если он приедет на мирные переговоры с Украиной. Сообщается, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна "готова к такой встрече", несмотря на то, что в 2023 году Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.

Он заявил, что Швейцария предоставит "иммунитет" президенту России Владимиру Путину, если он посетит страну для мирных переговоров с Украиной.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что такая встреча может состояться в Женеве. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни согласился с ним, заявив, что швейцарский город "может быть подходящим местом".

Добавим, в 2023 году суд в Гааге обвинил Путина в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации.

Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

Встреча Трампа и Зеленского в США

Напомним, 18 августа в США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ обратили внимание, что Зеленский надел на встречу пиджак. По некоторым данным, на этом настоял Белый дом.

Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны. Трамп заявил, что американская поддержка Украины сохранится. Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.

Также сообщалось, что Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения. Представители СМИ заметили, что после окончания пресс-конференции, в Овальный кабинет занесли большую карту Украины.

После этого состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.

По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.

Также мы писали, где может состояться историческая встреча.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.