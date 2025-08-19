jitsu gif
    Подготовка к саммиту с Путиным: о чем договорились Трамп, Зеленский и европейские лидеры

    Опубликовано:

    Мировые лидеры в Вашингтоне
    Мировые лидеры в Вашингтоне. Фото: Win McNamee/Getty Images

    Владимир Зеленский и лидеры ряда европейских государств провели переговоры в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом об окончании войны в Украине.

    Как сообщает портал DW, по итогам переговоров Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в двустороннем формате, а потом провести трехсторонние переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

    При этом, по словам Зеленского, неизвестно, идет ли речь о двусторонней встрече на уровне лидеров. Кремль ранее оставил недосказанность в этом вопросе, сообщив лишь о намерении "повысить уровень" переговоров.

    Украина не будет настаивать на прекращении огня как условии для ведения переговоров о мире.

    "Если Украина будет начинать ставить условия по встрече какие-то глобальные, безусловно, справедливые, по прекращению огня и т.д., у России появится сто условий с их стороны. Поэтому я считаю, что без каких-либо условий мы должны встретиться и подумать, какое есть развитие этого пути к окончанию войны", - отметил президент Украины.

    Детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение десяти дней. Среди прочего Киев хотел бы получить в их рамках финансовую помощь, которая пойдет на поддержку экономики и закупку в США оружия, подчеркнул украинский лидер.

    Зеленский назвал "большим шагом вперед" заявление Трампа о готовности США участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности после войны.

    При этом Зеленский отказался обсуждать вопрос территорий, заявив, что эту тему будет обсуждать только лично с Путиным.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости вернуть Украине "похищенных Россией детей", а глава НАТО Марк Рютте отметил важность гарантий безопасности для Киева со стороны США.

    На общем брифинге выступил также канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, переговоры Путина и Зеленского должны состояться в течение двух недель.

    Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, если переговоры провалятся, то в отношении России следует ужесточить санкции. Его слова приводит РБК-Украина.

    "Если процесс будет будет отклонен, мы все также согласны с тем, что санкции придется ужесточить, и в любом случае придется занять позицию, которая усилит давление на российскую сторону", - заявил Макрон журналистам.

    Euronews отмечает, что принимая европейских гостей в банкетном зале, Трамп был в хорошем расположении духа и рассыпался в комплиментах.

    "Он назвал Стармера "своим другом" и сказал, что Макрон ему понравился "с первого дня". Он назвал Мерца "очень сильным" и добавил: "Я хочу загореть так же". Он похвалил внешность Стубба, сказав: "Ты выглядишь лучше, чем я когда-либо видел", - говорится в материале издания.

    На встрече с европейцами Трамп заявил, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" РФ, выразил уверенность, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта, а также, что трехсторонняя встреча с его и их участием состоится - "вопрос лишь в сроках ее проведения".

    Отметим, позже Трамп высказался об итогах встречи в своей соцсети.

