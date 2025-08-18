"Война закончится, когда закончится": Трамп и Зеленский высказались о возможном мире в Украине

В Вашингтоне прошла пресс-конференция с участием президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

В начале встречи Дональд Трамп заявил, что существует "вероятность" окончания российско-украинской войны в случае трехсторонней встречи с участием президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.

"Я думаю, если сегодня все сложится удачно, у нас будет трехсторонняя встреча, и я думаю, что появится разумная вероятность окончания войны", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Позже, отвечая на вопрос о требовании Путина устранить "коренные причины" войны, Трамп заявил, что окончания конфликта хотят все.

"Война закончится, когда закончится. Я не могу вам сказать, но война закончится, и этот джентльмен хочет, чтобы она закончилась, и Владимир Путин хочет, чтобы она закончилась. Я думаю, весь мир устал от этого, и мы положим этому конец", - добавил Трамп.

Во время пресс-конференции Дональд Трамп не исключил отправки американских войск на Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.

"Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня", - сказал Трамп. Также Трамп заявил, что Европа возьмет на себя ведущую роль в обеспечении мира, но США будут участвовать в этом процессе.

"Они - первая линия обороны, потому что они там, Европа. Но мы собираемся им помочь. И мы будем участвовать", - сказал он.

Также Дональд Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится.

"Это конец американской поддержки Украины? Сегодняшняя встреча - это соглашение или нет?" - спросил журналист Трампа.

"Это не конец пути. Людей убивают, и мы хотим это остановить. Поэтому я бы не сказал, что это конец пути", - ответил Трамп.

По информации телеканала, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и вновь подчеркнув, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.

"Нам нужно остановить эту войну, остановить Россию. И нам нужна поддержка американских и европейских партнеров. Мы поддержали идею США и лично президента Трампа - прекратить эту войну, найти дипломатический способ ее завершения", - сказал он.

Напомним, 18 августа в США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ обратили внимание, что Зеленский надел на встречу пиджак. По некоторым данным, на этом настоял Белый дом.

До этого стало известно расписание встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая запланирована в Вашингтоне. Зеленский, прибыв в Вашингтон, сделал заявление.

Также сегодня Дональд Трамп высказался о принадлежности Крыма и вопросу вхождения Украины в НАТО. А Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен озвучил ожидания от встречи с Трампом.

Ранее Трамп опубликовал заявление по итогам всех проведенных им переговоров, связанных с саммитом на Аляске с Владимиром Путиным.

