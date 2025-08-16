"Великий день": Трамп сделал заявление после переговоров с европейскими лидерами и встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social высказался о прошедшей на Аляске встрече с Владимиром Путиным, а также о последующих переговорах с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, передает NUR.KZ
Трамп сообщил, что после встречи с Путиным переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами, европейских стран и генсеком НАТО.
"Великий и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздний телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и различными европейскими лидерами, включая уважаемого генерального секретаря НАТО", - написал президент США.
Глава Белого дома подчеркнул, что все стороны пришли к мнению, что необходимо заключить мирное соглашение.
"Все сошлись во мнении, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это заключить прямое мирное соглашение, которое положит конец войне, а не просто соглашение о прекращении огня, которое зачастую не выполняется", - отметил Трамп.
Также американский лидер сообщил, что Владимир Зеленский 18 августа посетит Вашингтон.
"Если все пойдет хорошо, мы назначим встречу с президентом Путиным. Возможно, это спасет жизни миллионов людей. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - заявил Дональд Трамп.
Ранее президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере.
Дональд Трамп тоже подвел итоги переговоров - по его словам, пока цели достичь не удалось, но есть очень хорошие шансы ее достичь.
Также Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже, назвал украинский народ братским.
Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.
Также появились кадры пресс-конференции по итогам переговоров, на которых Владимир Путин на английском языке пригласил Дональда Трампа в Москву.
Сегодня пресс-секретарь президента Токаева Руслан Желдибай сообщил, что Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.
Также сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Белого дом Дональдом Трампом. Украинский лидер написал, что поддерживает предложение своего американского коллеги о трехсторонней встрече Украина - США - Россия. А также сообщил, что в понедельник отправиться в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом.
