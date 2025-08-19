jitsu gif
    Письмо для Мелании и пиджак: что советовали европейские лидеры Зеленскому перед встречей с Трампом

    Опубликовано:

    Фридрих Мерц и Владимир Зеленский
    Фридрих Мерц и Владимир Зеленский. Фото: Filip Singer - Pool/Getty Images

    Европейские лидеры, и особенно британский премьер-министр Стармер, инструктировали Зеленского, как вести себя с Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

    В частности, президенту Украины, по данным издания, дали следующие советы:

    • поблагодарить Трампа за оружие и дипломатию,
    • передать Трампу письмо от жены Зеленского для Мелании Трамп,
    • надеть пиджак, поскольку во время последнего визита Зеленского в Белый дом ему сделали замечание из-за его одежды.

    Отмечается, что Зеленский во время выступления перед журналистами в Белом доме уклонился от ответов на вопросы о сложном вопросе обмена территориями и похвалил Трампа за предложение о трехстороннем диалоге с Путиным, что вызвало гораздо более дружественный прием со стороны президента США. Издание считает, что это сделано тоже под влиянием европейских лидеров.

    "Примечательно, что никаких комментариев во время ответов на вопросы журналистов не прозвучало от Вэнса, который был в центре напряженной встречи с Зеленским в Белом доме в феврале", - отмечается в материале.

    Напомним, в феврале во время визита Зеленского в Белый дом между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

    Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

    Вчерашнюю встречу Трамп оценил словами "очень хороший первый шаг к завершению войны". Добавим, что, отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.

    Американский лидер заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.

    Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.

