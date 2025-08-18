"Если бы Россия отдала Санкт-Петербург и Москву": Трамп написал гневный пост перед встречей с Зеленским

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Если бы Россия отдала Санкт-Петербург и Москву": Трамп написал гневный пост перед встречей с Зеленским

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

    Президент США Дональд Трамп в соцсетях перед встречей с лидером Украины Владимиром Зеленским написал несколько гневных постов, в которых ответил своим критикам, передает NUR.KZ.

    Глава США Дональд Трамп в Truth Social написал два поста, в которых ответил своим критикам. В первом он представил, что могло бы произойти, если бы Российская Федерация капитулировала.

    "Я абсолютно убежден, что если бы Россия подняла руки и сказала: "Мы сдаемся, мы признаем, мы капитулируем, мы ОТДАЕМ Украине и великим США, самой почитаемой, уважаемой и могущественной из всех стран, Москву и Санкт-Петербург, и все, что их окружает на тысячу миль, фейковые новостные СМИ и их партнеры-демократы сказали бы, что это был плохой и унизительный день для Дональда Трампа, один из худших дней в истории нашей страны. Но именно поэтому они и являются ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ", - эмоционально высказался Трамп.

    В следующей публикации он упомянул своего предшественника Джо Байдена и издание The Wall Street Journal.

    "Я уладил 6 войн за 6 месяцев, одна из которых - возможная ядерная катастрофа, и все же мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно не имеет ни малейшего понятия, рассказывающих мне обо всех моих ошибках в российско-украинском БАРДАКЕ, который является войной "сонного" Джо Байдена, а не моей.

    Я здесь только для того, чтобы остановить это, а не для того, чтобы продолжать преследование. Этого НИКОГДА бы не случилось, будь я президентом. Я знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить", - написал Трамп.

    Также лидер США назвал своих критиков "глупыми людьми" и заявил, что они "только усложняют возможность исправить ситуацию".

    Ранее стало известно расписание встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая запланирована в Вашингтоне. Зеленский, прибыв в Вашингтон, сделал заявление.

    Также сегодня Дональд Трамп высказался о принадлежности Крыма и вопросу вхождения Украины в НАТО. А Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен озвучил ожидания от встречи с Трампом.

    Ранее Трамп опубликовал заявление по итогам всех проведенных им переговоров, связанных с саммитом на Аляске с Владмиром Путиным. Теперь он ждет встречи с Владимиром Зеленским, а после - организацию трехсторонней встречи.

    Мы также писали, что спецпосланник Трампа заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.