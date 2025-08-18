"Если бы Россия отдала Санкт-Петербург и Москву": Трамп написал гневный пост перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в соцсетях перед встречей с лидером Украины Владимиром Зеленским написал несколько гневных постов, в которых ответил своим критикам, передает NUR.KZ.

Глава США Дональд Трамп в Truth Social написал два поста, в которых ответил своим критикам. В первом он представил, что могло бы произойти, если бы Российская Федерация капитулировала.

"Я абсолютно убежден, что если бы Россия подняла руки и сказала: "Мы сдаемся, мы признаем, мы капитулируем, мы ОТДАЕМ Украине и великим США, самой почитаемой, уважаемой и могущественной из всех стран, Москву и Санкт-Петербург, и все, что их окружает на тысячу миль, фейковые новостные СМИ и их партнеры-демократы сказали бы, что это был плохой и унизительный день для Дональда Трампа, один из худших дней в истории нашей страны. Но именно поэтому они и являются ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ", - эмоционально высказался Трамп.

В следующей публикации он упомянул своего предшественника Джо Байдена и издание The Wall Street Journal.

"Я уладил 6 войн за 6 месяцев, одна из которых - возможная ядерная катастрофа, и все же мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно не имеет ни малейшего понятия, рассказывающих мне обо всех моих ошибках в российско-украинском БАРДАКЕ, который является войной "сонного" Джо Байдена, а не моей.

Я здесь только для того, чтобы остановить это, а не для того, чтобы продолжать преследование. Этого НИКОГДА бы не случилось, будь я президентом. Я знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить", - написал Трамп.

Также лидер США назвал своих критиков "глупыми людьми" и заявил, что они "только усложняют возможность исправить ситуацию".

