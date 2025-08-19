Как Путин отреагировал на письмо Мелании, рассказал Трамп

Трамп заявил, что Владимир Путин тепло воспринял письмо Мелании Трамп, которое американский лидер передал российскому коллеге на Аляске, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Трамп заявил журналистам, что "огромная любовь к детям" первой леди Мелании Трамп вдохновила ее на письмо с призывом к президенту России Владимиру Путину положить конец войне на Украине.

"Она хотела, чтобы это закончилось", - сказал Трамп.

Путин, по его словам, "очень хорошо" воспринял письмо первой леди США.

Напомним, ранее телеканал Fox News Digital опубликовал мирное письмо Мелании Трамп Владимиру Путину. В нем первая леди США призвала Путина "создать мир, в котором будущее будет защищено", а также отметила, что Путин может "вернуть смех многим детям".

"Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Вы способны воплотить эту идею одним росчерком пера. Время пришло", - заключила Мелания.

Напомним, 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска состоялась встреча глава США и России. Трамп и Путин одновременно вышли из самолетов, пожали друг другу руки и уехали на одном авто.

После саммита президенты подвели итоги переговоров. Путин заявил, что они прошли в конструктивной форме, а Трамп поделился с журналистами, цели достичь пока не удалось, но шансы на перемирие в Украине есть.

Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.

Накануне спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Россия согласилась на некоторые уступки по пяти территориям Украины. А госсекретарь США Рубио заявил, что единственный способ, при котором возможно достичь мира, - это уступки как со стороны России, так и со стороны Украины.

Свежая публикация по теме: Трамп сообщил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.