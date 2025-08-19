"Хороший первый шаг": Трамп подвел итоги встречи с европейскими лидерами и Зеленским

Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Trurh Social подвел итоги переговоров с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает NUR.KZ.

Как написал Трамп, во встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"В ходе встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки. Все очень рады возможности достижения МИРА между Россией и Украиной", - написал Трамп.

Он добавил, что после встречи позвонил Путину и уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского.

"Это был очень хороший первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года", - заявил Трамп.

Напомним, СМИ сообщали, что по итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.

Добавим, что до этого Трамп переговорил наедине с Зеленским. Позже, отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.

Американский лидер заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.

