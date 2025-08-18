jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Зеленский на встречу с Трампом надел пиджак: СМИ считают, что на этом настоял Белый дом

    Опубликовано:

    Владимир Зеленский
    Владимир Зеленский. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

    По данным СМИ, Белый дом настаивал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский надел костюм на встречу с Дональдом Трампом, передает NUR.KZ.

    По информации издания The Wall Street Journal, Белый дом буквально настаивал, чтобы Зеленский надел костюм на встречу с Трампом.

    "В прошлый раз, когда президент Украины Владимир Зеленский был в Овальном кабинете, американский репортер спросил, почему он не в костюме, что лишь усилило враждебную атмосферу.

    На этот раз, по словам европейского чиновника и другого лица, также участвовавшего в планировании саммита, Белый дом попросил Зеленского надеть костюм и галстук для встречи с президентом. По словам этих источников, просьба была передана через департамент, отвечающий за протокол Белого дома", - пишет издание.

    Пресс-секретарь Белого дома отказалась от комментариев. Издание напомнило, что после вторжения России в феврале 2022 года Зеленский стал носить военную одежду на публике и пообещал не возвращаться к официальной гражданской одежде до тех пор, пока на Украине не будет установлен мир.

    "О, это хорошо": Трамп на встрече с Зеленским съязвил на тему выборов президента Украины

    Один из источников, знакомых с ходом обсуждения, сообщил, что Зеленский может выбрать компромисс: темную куртку поверх черной футболки - в таком наряде он недавно появился на встрече НАТО, где также встречался с Трампом.

    Добавим, встреча уже началась, ее транслируют многие телеканалы и Telegram-каналы. По данным РИА Новости, на встречу Зеленский действительно надел черное поло и пиджак

    Ранее стало известно расписание встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая запланирована в Вашингтоне. Зеленский, прибыв в Вашингтон, сделал заявление.

    Также сегодня Дональд Трамп высказался о принадлежности Крыма и вопросу вхождения Украины в НАТО. А Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен озвучил ожидания от встречи с Трампом.

    Ранее Трамп опубликовал заявление по итогам всех проведенных им переговоров, связанных с саммитом на Аляске с Владмиром Путиным. Теперь он ждет встречи с Владимиром Зеленским, а после - организацию трехсторонней встречи.

    Мы также писали, что спецпосланник Трампа заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины.

    Ситуация в Украине
