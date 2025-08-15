jitsu gif
    Пожали руки и уехали на одном авто: Трамп и Путин встретились на Аляске (видео)

    Опубликовано:

    Владимир Путин и Дональд Трамп
    Владимир Путин и Дональд Трамп. Кадр из видео: t.me/bazabazon

    Президенты США и России прибыли на Аляску для переговоров. Глава США прилетел раньше, но ждал в своем самолете приземления судна российского коллеги, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    СМИ публикуют кадры из города Анкоридж на Аляске, где и состоится встреча.

    Отмечается, что главы государств одновременно вышли из самолетов и пошли навстречу друг другу.

    Встретившись, президенты пожали друг другу руки.

    А после уехали на одном автомобиле.

    РИА Новости сообщает, что переговоры Трампа и Путина пройдут в формате "три на три". От России будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Ушаков.

    А от американской стороны, по данным NBC News, к Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

    Напомним, Трамп прилетел в Анкоридж примерно за полчаса до Путина. Ранее сообщалось, что встреча пройдет на военной базе США. Главной темой переговоров станет поиск долгосрочного мирного решения украинского конфликта.

    СМИ писали, что Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.

    Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным с вероятностью 25% провалится. Также лидер США заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске.

    Дональд Трамп
