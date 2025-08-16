"Встреча назрела": Путин высказался о переговорах с Трампом

Президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере, передает РИА Новости.

Встреча двух лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.

После президенты вышли к представителям СМИ.

"Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными", - заявил Владимир Путин.

Он президента США Дональда Трампа за предложение приехать на Аляску.

"Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела", - считает Путин.

Он также оценил предыдущие контакты с главой Белого дома. Путин назвал откровенными свои разговоры с американским лидером Дональдом Трампом по телефону.

Также российский лидер высказался о главной теме переговоров на Аляске. Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта в Украине.

"В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта", - считает глава РФ.

Как заявил Путин, Россия видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.

Напомним, Трамп прилетел в Анкоридж примерно за полчаса до Путина. Глава США прилетел раньше, но ждал в своем самолете приземления судна российского коллеги. Также СМИ опубликовали кадры встречи Трампа и Путина - лидеры США и России пожали руки и уехали на одном авто.

Ранее лидер США заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске.

