"Встреча назрела": Путин высказался о переговорах с Трампом
Президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере, передает РИА Новости.
Встреча двух лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.
После президенты вышли к представителям СМИ.
"Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными", - заявил Владимир Путин.
Он президента США Дональда Трампа за предложение приехать на Аляску.
"Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела", - считает Путин.
Он также оценил предыдущие контакты с главой Белого дома. Путин назвал откровенными свои разговоры с американским лидером Дональдом Трампом по телефону.
Также российский лидер высказался о главной теме переговоров на Аляске. Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта в Украине.
"В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта", - считает глава РФ.
Как заявил Путин, Россия видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.
Напомним, Трамп прилетел в Анкоридж примерно за полчаса до Путина. Глава США прилетел раньше, но ждал в своем самолете приземления судна российского коллеги. Также СМИ опубликовали кадры встречи Трампа и Путина - лидеры США и России пожали руки и уехали на одном авто.
Ранее лидер США заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске.
