"Единственный" способ достичь мирного соглашения между Россией и Украиной назвал Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что и Украина, и Россия должны пойти на уступки ради мирного соглашения, передает NUR.KZ со ссылкой на NBS News.

В Белом доме считают, что мира можно достичь только при условии, что каждая сторона что-то получит и что-то отдаст.

"Единственный способ достичь соглашения - это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала. И это было очень сложно. Если бы это было легко, этого бы не продолжалось 3,5 года... Вот почему Зеленский приезжает завтра", - отметил Марко Рубио.

Он подтвердил, что Вашингтон сейчас работает над гарантиями безопасности для Украины.

При этом Рубио вновь напомнил, что США не являются участниками конфликта в Украине, а война - это дело двух стран.

В заключение он добавил, что лучшим результатом решения ситуации для Соединенных Штатов стал бы полноценный мирный договор, а не временное прекращение огня.

Напомним, 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска состоялась встреча глава США и России. Трамп и Путин одновременно вышли из самолетов, пожали друг другу руки и уехали на одном авто.

После саммита президенты подвели итоги переговоров. Путин заявил, что они прошли в конструктивной форме, а Трамп поделился с журналистами, цели достичь пока не удалось, но шансы на перемирие в Украине есть.

Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.

Между тем, в конце переговоров Путин на английском пригласил Дональда Трампа в Москву.

Сегодня Путин созвонился с Токаевым и обсудил с ним свою встречу с Трампом. Как рассказали в Акорде, российский лидер "проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров".

Добавим также, ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Россия согласилась на некоторые уступки по пяти территориям Украины.

