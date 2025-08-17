jitsu gif
    "Единственный" способ достичь мирного соглашения между Россией и Украиной назвал Рубио

    Опубликовано:

    Марко Рубио
    Марко Рубио. Фото: Saul Loeb/Getty Images

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что и Украина, и Россия должны пойти на уступки ради мирного соглашения, передает NUR.KZ со ссылкой на NBS News.

    В Белом доме считают, что мира можно достичь только при условии, что каждая сторона что-то получит и что-то отдаст.

    "Единственный способ достичь соглашения - это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала. И это было очень сложно. Если бы это было легко, этого бы не продолжалось 3,5 года... Вот почему Зеленский приезжает завтра", - отметил Марко Рубио.

    Он подтвердил, что Вашингтон сейчас работает над гарантиями безопасности для Украины.

    При этом Рубио вновь напомнил, что США не являются участниками конфликта в Украине, а война - это дело двух стран.

    В заключение он добавил, что лучшим результатом решения ситуации для Соединенных Штатов стал бы полноценный мирный договор, а не временное прекращение огня.

    Напомним, 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска состоялась встреча глава США и России. Трамп и Путин одновременно вышли из самолетов, пожали друг другу руки и уехали на одном авто.

    После саммита президенты подвели итоги переговоров. Путин заявил, что они прошли в конструктивной форме, а Трамп поделился с журналистами, цели достичь пока не удалось, но шансы на перемирие в Украине есть.

    Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.

    Между тем, в конце переговоров Путин на английском пригласил Дональда Трампа в Москву.

    Сегодня Путин созвонился с Токаевым и обсудил с ним свою встречу с Трампом. Как рассказали в Акорде, российский лидер "проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров".

    Добавим также, ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Россия согласилась на некоторые уступки по пяти территориям Украины.

    Ситуация в Украине
