    Провели подряд дней с нами

    "Мы не достигли цели": Трамп высказался о переговорах с Путиным

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

    Президент США Дональд Трамп подвел итоги своих переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске - по его словам, пока цели достичь не удалось, но есть очень хорошие шансы ее достичь, пишет CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он и президент России Владимир Путин достигли определенного прогресса и значительных успехов в ходе двусторонней встречи. Тем не менее соглашение будет достигнуто только тогда, когда его подпишут.

    "Через некоторое время я позвоню в НАТО. Я позвоню различным людям, которых считаю уместными. И, конечно, я позвоню президенту Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. В конечном итоге все зависит от них", - заявил Трамп.

    Глава Белого дома подвел итоги переговоров.

    "У нас была чрезвычайно продуктивная встреча, и по многим вопросам было достигнуто согласие. Мы не достигли цели, но у нас есть очень хорошие шансы ее достичь", - сказал Трамп.

    Он также добавил, что Украина должна будет согласиться с чем-то, что обсуждали с Путиным госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и другие члены его администрации, однако Трамп не стал вдаваться в подробности.

    Издание пишет, что президент США уложил свое выступление по итогам прошедших переговоров всего в четыре минуты, его российский коллега выступал восемь минут.

    Ранее лидер США заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске.

    Напомним, Трамп прилетел в Анкоридж примерно за полчаса до Путина. Глава США прилетел раньше, но ждал в своем самолете приземления судна российского коллеги. Также СМИ опубликовали кадры встречи Трампа и Путина - лидеры США и России пожали руки и уехали на одном авто.

    Также мы писали, что президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере.

    Ситуация в Украине
