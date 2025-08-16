Трамп дал интервью по итогам встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп дал интервью Fox News по итогам встречи с Владимиром Путиным на Аляске - глава Белого дома подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.
Американский лидер заявил, что оценивает свою встречу с Путиным на 10 из 10, несмотря на то, что не удалось достигнуть соглашения.
"Встреча была на 10 в том смысле, что мы прекрасно поладили. И это хорошо, когда, знаете, два больших государства ладят, особенно если это ядерные государства". - прокомментировал Трамп.
Еще американский президент заявил, что воздержится от введения дополнительных санкций.
Помимо этого Трамп возлагает ответственность за переговоры о прекращении огня на президента Украины Владимира Зеленского.
"Теперь все зависит от президента Зеленского. Будет организована встреча между президентом Зеленским, президентом Путиным и мной, я полагаю", - заявил глава Белого дома.
Также Трамп сообщил, что согласился со своим российским коллегой, что война в Украине закончится обменом территориями и некими гарантиями безопасности со стороны США.
"Я думаю, что это вопросы, которые мы обсуждали, и по которым мы в основном достигли согласия", - ответил он на вопрос ведущего.
Трамп вновь отметил, что в ходе переговоров с Путиным удалось достичь большого прогресса.
"Я думаю, что мы довольно близки к завершению", - заявил он.
Также американский президент посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому соглашаться на сделку.
"Надо заключить сделку", - заключил Трамп.
Ранее президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере.
Дональд Трамп тоже подвел итоги переговоров - по его словам, пока цели достичь не удалось, но есть очень хорошие шансы ее достичь.
Также Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже, назвал украинский народ братским.
