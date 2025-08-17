Токаев поговорил с Путиным после его встречи с Трампом
Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным после его встречи с Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как рассказали в Акорде, Токаев поздравил коллегу с итогами встречи с Путина и Трампа на Аляске.
По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.
"Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене.
Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение", - говорится в сообщении Акорды.
Путин со своей стороны проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.
В заключение Токаев выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики, добавили в пресс-службе казахстанского лидера.
Напомним, 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска состоялась встреча глава США и России. Трамп и Путин одновременно вышли из самолетов, пожали друг другу руки и уехали на одном авто.
После саммита президенты подвели итоги переговоров. Путин заявил, что они прошли в конструктивной форме, а Трамп поделился с журналистами, цели достичь пока не удалось, но шансы на перемирие в Украине есть.
Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.
Между тем, в конце переговоров Путин на английском пригласил Дональда Трампа в Москву.
К слову, после встречи пресс-секретарь Токаева сообщал, что Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.
