Спецпосланник Трампа заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины
Опубликовано:
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал об итогах переговоров Трампа и Путина на Аляске, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
По словам Уиткоффа, озвученным в эфире американского телеканала CNN, Москва пошла на уступки по поводу пяти украинских регионов. Теперь Вашингтон планирует обсудить вопрос обмена территориями завтра, 18 августа, на встрече с Зеленским.
"Основной вопрос по урегулированию украинского конфликта — это вопрос обмена территориями. <...> Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро", — заявил Уиткофф.
Отметим, что еще до переговоров на Аляске президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.
Напомним, 15 августа в городе Анкоридж в штате Аляска состоялась встреча глава США и России. Трамп и Путин одновременно вышли из самолетов, пожали друг другу руки и уехали на одном авто.
После саммита президенты подвели итоги переговоров. Путин заявил, что они прошли в конструктивной форме, а Трамп поделился с журналистами, цели достичь пока не удалось, но шансы на перемирие в Украине есть.
Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.
Между тем, в конце переговоров Путин на английском пригласил Дональда Трампа в Москву.
Сегодня Путин созвонился с Токаевым и обсудил с ним свою встречу с Трампом. Как рассказали в Акорде, российский лидер "проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров".
