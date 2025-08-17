Жена Трампа написала письмо Путину

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп написала письмо главе РФ Владимиру Путину, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал Fox News Digital.

Как сообщает телеканал, в его распоряжении оказалось эксклюзивное "мирное письмо", написанное первой леди США Путину и переданное ему Трампом перед саммитом на Аляске.

"Мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством, для всех, чтобы каждая душа могла пробудиться в мире, и чтобы само будущее было надёжно защищено. Простая, но глубокая идея, господин Путин, и я уверена, вы с ней согласны, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистоты — невинности, которая стоит выше географии, правительства и идеологии", - написала Мелания Трамп.

Он добавила, что Путин может "вернуть смех многим детям".

"Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Вы способны воплотить эту идею одним росчерком пера. Время пришло", - заключила Мелания.

Напомним, ранее американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.

Путин также подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере.

Кроме того, появились кадры пресс-конференции по итогам переговоров, на которых Владимир Путин на английском языке пригласил Дональда Трампа в Москву.

Добавим, ранее Трамп опубликовал заявление по итогам всех проведенных им переговоров, связанных с саммитом на Аляске. Он ожидает 18 августа встречи с Владимиром Зеленским, а после организацию трехсторонней встречи.

