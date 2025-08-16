"Next time in Moscow?": Путин на английском пригласил Трампа в Россию (видео)

Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом пригласил своего американского коллегу в Москву для проведения их следующей встречи, кадры публикует РИА Новости.

Президент США заявил, что надеется очень скоро вновь увидеться с главой РФ. Услышав это, Путин сделал Трампу предложение о встрече в Москве.

"Next time in Moscow?" - сказал российский президент.

Глава Белого дома ответил на приглашение.

"О, очень интересное предложение. Наверное меня будут осуждать, но, я думаю, что это вполне возможно. Благодарю вас, господин президент", - заявил Трамп.

Ранее президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере.

Дональд Трамп тоже подвел итоги переговоров - по его словам, пока цели достичь не удалось, но есть очень хорошие шансы ее достичь.

Также Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже, назвал украинский народ братским.

Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.

