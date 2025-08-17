jitsu gif
    СМИ: Трамп поддерживает сдачу Донбасса России для соглашения с Украиной

    Опубликовано:

    Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
    Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

    По информации европейского дипломата, Трамп поддерживает предложение Путина об установлении полного контроля над Донбассом для заключения соглашения с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

    Как пишет издание по информации европейского дипломата, российский лидер Владимир Путин предложил вариант принятия Россией полного контроля над Донбассом и заморозки линий фронта в других местах - и президент Трамп поддерживает эти условия.

    Как уточняют авторы, после встречи с Путиным на Аляске Трамп сообщил европейским союзникам, что российский президент вновь заявил о своей заинтересованности в ключевых Луганской и Донецкой областях, но при этом он, по всей видимости, открыт для возможности урегулирования тупиковой ситуации в Запорожье и Херсоне, а также замораживания напряженности вдоль линий фронта.

    Авторы также пишут, что после встречи с Путиным, который давно заявлял, что Москва не заинтересована во временном перемирии и стремится к долгосрочному урегулированию, отвечающему интересам Кремля, Трамп отказался от своей идеи достичь прекращения огня в пользу заключения мирного соглашения.

    Добавим, неделю назад Владимир Зеленский после заявления Дональда Трампа по поводу российско-американского саммита заявил, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

    После чего президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен отказом Зеленского уступить России территории ради заключения мирного соглашения.

    Вчера, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление по итогам переговоров с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

    Ранее президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере.

    Дональд Трамп тоже подвел итоги переговоров - по его словам, пока цели достичь не удалось, но есть очень хорошие шансы ее достичь.

    Также Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже, назвал украинский народ братским.

    Ситуация в Украине
    Больше по этой теме

