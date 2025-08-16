Встреча Путина и Трампа на Аляске: реакция мировых и российских СМИ

Западная пресса делает вывод, что самого страшного — передела Украины без участия Украины — не случилось, и все-таки для Путина саммит стал триумфом. На российском ТВ тоже празднуют победу.

Что пишет о саммите западная пресса?

Европейские и либеральные американские СМИ называют встречу двух лидеров победой Владимира Путина.

«С того момента, как Владимир Путин сошел с самолета на покрытую красным ковром взлетно-посадочную полосу, его поездка на Аляску стала триумфом. Его встретил аплодисментами хозяин, Дональд Трамп, — пишет британское издание The Economist. — Встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже превратила Путина из изгоя Запада в почетного гостя на американской земле».

Путин получил от этой встречи то, что хотел, соглашается испанская El Pais: теплый прием и почести от лидера могущественной державы, США. И все это — без каких-либо уступок с его стороны.

Французская газета Le Monde без обиняков называет встречу «явным провалом Дональда Трампа». И действительно, буквально за несколько часов до саммита он говорил журналистам: «Я не буду доволен, если уеду без какого-либо перемирия». Возможно, поэтому Трамп и не позволил журналистам задавать вопросы, рассуждает The Economist. Запланированная после саммита пресс-конференция превратилась в простое зачитывание президентами своих позиций: «Трамп знал, что его спросят о его угрозах перед саммитом об „очень серьезных последствиях“, если Россия не положит конец конфликту», — пишет издание.

Между тем затянувшиеся дипломатические попытки положить конец войне дают преимущество российским войскам на фронте, считает Associated Press. Действительно, несколько дней назад российским силам удалось совершить прорыв: в районе Доброполья российские войска вклинились в украинскую оборону почти на 10 км. Газета The Washington Post тоже предполагает, что Путин стремится выиграть время разговорами с Трампом без конкретных договоренностей, чтобы тем временем дополнительно укрепить свои позиции в восточной Украине, где его войска в последние недели добились заметных успехов.

При этом СМИ отмечают, что самого страшного все-таки не произошло: судьбу Украины не решили без участия и согласия самой Украины. «В обычное время неспособность лидеров двух крупнейших ядерных держав мира достичь соглашения о прекращении жестокого трехлетнего конфликта в центре Европы могла бы вызвать отчаяние, — пишет аналитик The New York Times Дэвид Сангер. — Но для украинцев и их европейских соседей срыв переговоров между президентом Трампом и президентом Владимиром Путиным менее чем через три с половиной часа стал в некоторой степени облегчением».

На данный момент худшие опасения Украины не оправдались, соглашается агентство Блумберг. Но это настроение может быстро измениться, если удастся понять, о чем все-таки говорили лидеры США и России и почему со стороны России было заметно много признаков удовлетворенности, рассуждает издание.

Консервативный американский телеканал Fox News, последовательно поддерживающий Трампа, сразу после саммита выпустил интервью Трампа ведущему Шону Ханнити. В нем президент США подчеркивает, что теперь мяч на стороне Зеленского: «Теперь все зависит от президента Зеленского, и я бы также сказал, что европейские страны должны немного вмешаться, но все зависит от президента Зеленского... и если они захотят, я буду на следующей встрече», — сказал он. «Сейчас они собираются организовать встречу между президентом Зеленским, президентом Путиным и мной, я полагаю».

И это — плохая новость для Украины, считают европейские издания. «Трамп высказался неопределенно, но создал впечатление, что теперь мяч находится на стороне Зеленского, как будто Трамп согласился с аргументами Путина и теперь от украинского лидера требуются уступки», — комментирует британское издание The Independent.

Еще одна плохая новость — это пост Трампа в социальных сетях после саммита. «Все пришли к выводу, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — это перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не к обычному соглашению о прекращении огня, которое зачастую не соблюдается», — написал Трамп. Требование о прекращении огня выдвигал Зеленский: сначала прекратите стрелять, и только после этого можно начинать переговоры о мире. И буквально на пути на Аляску Трамп настаивал, что прекращения огня важно добиться. Теперь он сменил позицию на более удобную России.

Что говорит российское ТВ?

Государственные российские телеканалы уделили большое внимание саммиту Путина и Трампа, назвав его «историческим» и процитировав слова Путина о том, что в ходе переговоров было достигнуто «понимание, которое может открыть путь к миру в Украине».

В том числе и этот сдвиг Трампа — от призывов к прекращению огня к требованию мирного договора — там заметили.

Эксперт Дмитрий Суслов в эфире Первого канала выразил надежду, что переговоры теперь пойдут «в соответствии с российским подходом и российской парадигмой, а не в соответствии с хотелками европейцев которые говорили о том, что нужно сначала объявить перемирие без каких-либо условий, а потом уже, когда рак на горе свистнет, вести переговоры по окончательному мирному урегулированию».

В эфире телеканала «России 1» настаивали, что нельзя считать переговоры президентов нерезультативными: ведь подписание документов на саммите изначально не предусматривалось.

Кроме того, в репортаже саммит был провозглашен «триумфом» Путина, ознаменовавшим «новую эру» в отношениях между США и Россией и заслужившим, как было показано, даже признание его победы Западом. «Россия 1» подчеркнула, что западная пресса признала «триумф Владимира Путина» и «победу» в связи с решением Белого дома отложить введение новых санкций.

Первый канал заявил, что встреча ознаменовала сдвиг в отношениях между США и Россией, подчеркнув, что «худший период со времен холодной войны теперь позади» и что два лидера установили «доверительные отношения», что, по мнению канала, означает «начало новой эры» в двусторонних отношениях.

На «России 1» также подчеркнули, что встреча послала сигнал остальному миру о том, что «невозможно изолировать Россию, как и невозможно ей самой изолироваться».

Как отреагировали другие СМИ и Z-блогеры?

Однако многие российские СМИ как будто сосредоточились на чем угодно, но только не на сути переговоров. В «Коммерсанте» вышел репортаж Андрея Колесникова о том, что происходило в преддверии саммита: он расписал, как приехавших журналистов поселили на раскладушках на хоккейной арене, и подчеркнул, что даже Трамп вынужден был ждать Путина, который по своей всегдашней привычке опаздывал.

«Журналисты орали, пытаясь до пресс-конференции задать какой-нибудь бессмысленный вопрос и получить примерно такой же ответ. Но ответить было невозможно даже при желании (а у Владимира Путина оно было), одни журналисты заглушали других и самих себя», — пишет Колесников.

На видео встречи Путина и Трампа слышно, как журналистка кричит на английском: «Президент Путин, когда вы перестанете убивать гражданских?», а Путин демонстративно прикладывает руку к уху и улыбается, будто не слышит вопроса.

В других СМИ встречу двух президентов тоже пока не анализируют. РБК, например, ограничились новостями, но написали их действительно много, не пропуская даже маленьких подробностей, например, среди прочего написали новость о том, кто еще катался в лимузине Трампа, кроме Путина (из лидеров стран это были Макрон и действующий тогда премьер Японии Синдзо Абэ).

«Ведомости» опросили экспертов о саммите: те подчеркнули хороший уровень взаимодействия между командами лидеров, и увидели «позитивные сигналы» и «серьезность намерений» сторон даже в том, что на пресс-конференции, по сути, никакой конкретики не было сказано. А эксперты, опрошенные сайтом правительственной «Российской газеты», считают, что саммит может стать шагом к частичной отмене или «избирательной корректировке» санкций США против России.

Попытку анализа предпринял «Московский комсомолец», и, по мнению журналиста издания, переговоры начались тепло, а вот закончились охлаждением. «Вместо 6-7 часов переговоры длились меньше трёх. Второй раунд, запланированный в формате рабочего завтрака, оказался отменён, а пресс-конференция — что не характерно для Трампа — прошла без вопросов», — отметил корреспондент издания. Президенты даже не пообедали вместе, добавляет «МК»

Собравшимся в Анкоридже журналистам пообещали по пять вопросов с каждой стороны, продолжает газета. И все были очень разочарованы, когда «закончив выступления, Владимир Путин и Дональд Трамп молча стали уходить со сцены. Как сказал один из американских журналистов — это довольно «тревожный симптом», а для Трампа «вообще не характерный».

Пропагандист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале среди прочего радуется, что саммит двух президентов похвалил премьер Венгрии Виктор Орбан. Хотя в этом нет ничего неожиданного: Орбан по многим вопросам занимает пророссийскую позицию.

Z-блогеры в основном радуются, что прекращения огня не случилось. Причина радости полностью противоположна тому, о чем пишут западные СМИ: провоенные комментаторы хотят, чтобы Россия захватила больше украинской территории, так что «замораживание» линии соприкосновения для них не значило бы ничего хорошего.

«В целом, встретились два взрослых дяди, уточнили позиции по уже обговоренным вопросам, направили Зеленскому бумажку: подпиши, или будет плохо», — комментирует канал «Два майора».

