Трамп ввел 25-процентные пошлины против Индии из-за российской нефти

Президент США подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии из-за закупки ею нефти из России, передает NUR.KZ.

Текст указа о введении пошлин против Индии опубликован на сайте Белого дома. Его подписал Дональд Трамп.

"Я считаю, что правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации. Соответственно, и в соответствии с действующим законодательством, товары из Индии, импортируемые на таможенную территорию Соединенных Штатов, облагаются дополнительной по адвалорной ставке пошлиной в размере 25 процентов", - говорится в тексте указа.

Данные тарифы начнут действовать через 21 день после подписания документа.

Также сообщается, что Белый дом может распространить тариф, введенный против Индии, и на другие страны, которые импортируют российскую нефть.

Напомним, неделю назад президент США написал в соцсети, что Индия будет платить тариф 25%, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России.

До этого Дональд Трамп направил письма президенту Мексики и главе Европейской комиссии с информацией о том, что США введут 30-процентные пошлины на товары из указанных стран.

Кроме того, Трамп подписал указы об импортных пошлинах в отношении десятков стран. В списке указан и Казахстан. Отмечалось, что против Казахстана будут применяться тарифы в 25%.

Также в Минторговли Казахстана сделали заявление касательно новых тарифов США. В ведомстве заверили, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

Ранее мы подробно рассказывали, что именно экспортирует Казахстан в США и чем стране грозят новые пошлины.

Еще мы публиковали мнение экспертов, которые объяснили, почему США вводят торговые пошлины против Казахстана и как они могут повлиять на цены в стране.

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