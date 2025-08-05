Трамп залез на крышу Белого дома в поисках "места для размещения ядерных ракет" (фото, видео)

Президент США Дональд Трамп, поднявшись на крышу зала для брифингов Белого дома, пошутил, что ищет место для размещения на территории комплекса ядерных ракет. Видео появилось в Сети.

По данным ТАСС, видео засняли во время обхода Дональда Трампа, где он ознакомился с ходом идущих на территории вашингтонской резиденции строительных работ. В общей сложности на крыше Трамп провел около 20 минут и даже успел ответить на пару вопросов журналистов.

По данным пресс-службы главы администрации США, Дональд Трамп осматривал с крыши место планируемого строительства бального (банкетного) зала Белого дома.

Как уточняет телеканал Fox News, Трамп находился на крыше Белого дома и рассматривал возможные варианты реконструкции президентской резиденции - сообщается, что частные спонсоры профинансируют строительство нового бального зала в Белом доме стоимостью около 200 миллионов долларов.

А пресс-секретарь американского президента Кэролайн Ливитт заявила ранее, что строительство бального зала планируется начать в сентябре, и что оно будет "завершено задолго до окончания срока полномочий президента Трампа".

Напомним, в ноябре прошлого года представитель Стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Томас Бьюкенен назвал условия обмена ядерными ударами.

По его словам, обмен ядерными ударами, если наступит такая необходимость, возможен на "наиболее приемлемых для США" условиях, если страна сохранит часть арсенала для сдерживания противника.

При этом президент США Дональд Трамп в марте этого года призвал избавиться от ядерного оружия и заявил, что хотел бы начать переговоры о денуклеаризации с Россией.

За день до этого президент Франции Макрон заявил об открытии "стратегических дебатов" о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием. Как пишут СМИ, после выхода Великобритании из ЕС единственной страной союза, имеющей на вооружении ядерное оружие, осталась Франция.

В мае этого года Соединенные Штаты Америки провели плановое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которая способна достичь России.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.