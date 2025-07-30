Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин на товары из Индии, в том числе за закупки у России

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что Индия будет платить тариф 25% с 1 августа, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social.

"Хотя Индия и наш друг, мы на протяжении многих лет вели с ней сравнительно мало бизнеса, потому что их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире, и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран.

Кроме того, Индия всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем энергоносителей для России, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства на Украине - все это не хорошо! Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное, начиная с 1 августа", - написал Трамп.

В еще одном выпущенном следом посте он добавил, что у США огромный дефицит в торговле с Индией.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.

Ранее Трамп заявил, что дает России 10-12 дней для урегулирования конфликта в Украине. Он заявил, что "нет причин, чтобы ждать" 50 дней, которые он давал ранее.

Позже об этом решении высказался президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что ранее Трамп обещал ввести против России жесткие санкции, если она не урегулирует ситуацию в Украине за 50 дней.

"Я очень недоволен Россией. Мы планируем ввести жесткие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но пока все, что я слышу - это всего лишь разговоры, разговоры, разговоры", - заявил американский лидер.

Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что из-за России могут пострадать Индия, Бразилия и Китай. Он призвал лидеров этих стран поговорить с Путиным.

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