Новые тарифы США на товары из Казахстана: в Минторговли страны сделали заявление

Министерство торговли и интеграции Казахстана сделало официально заявление касательно новых тарифов США на товары из нашей страны, передает NUR.KZ.

По данным Минторговли, для продукции, экспортируемой из Казахстана в США, установлена единая ставка в размере 25% на весь объем поставок. Отмечается, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

"Это касается основных сырьевых и стратегических товаров - нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95% экспорта Казахстана в США.

В рамках работы по сохранению предсказуемого торгового режима для казахстанских товаров правительство РК направило в администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли. Цель Казахстана - достижение согласованных решений по вопросам доступа на рынок и условий торговли", - сказано в заявлении.

Отмечается, что американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров. Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнерства.

По данным МТИ, товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил 4,2 млрд долларов США. А за январь - май 2025 года - более 1,2 млрд долларов США.

Напомним, Дональд Трамп опубликовал письма ряду государств о введении дополнительных пошлин. Среди них и письмо президенту Казахстану Токаеву - США вводят пошлины в 25% на товары из Казахстана.

Помимо Казахстана, тарифы вводятся в отношении Японии и Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Туниса, Бангладеш, Камбоджи, Таиланда, Боснии и Герцеговины и Индонезии.

Ранее мы подробно рассказывали, что именно экспортирует Казахстан в США и чем стране грозят новые пошлины. Мы также публиковали мнение экспертов, которые объяснили, почему США вводят торговые пошлины против Казахстана и как они могут повлиять на цены в стране.

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