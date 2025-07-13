Трамп объявил о вводе пошлин в размере 30% на товары из Европы и Мексики
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Дональд Трамп направил письма президенту Мексики и главе Европейской комиссии с информацией о том, что США введут пошлины на товары из указанных стран, передает NUR.KZ.
Дональд Трамп в Truth Social заявил, США введут с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза и Мексики. Он уже направил письма президенту Мексики и главе Еврокомиссии.
"Европейский союз предоставит Соединенным Штатам полный и открытый доступ на рынок, или любая сумма, на которую вы решите повысить, будет добавлена к 30%, которые мы взимаем", - пригрозил Трамп.
После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала пост в X, где заявила, что 30-процентный тариф на экспорт из ЕС нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики. Она подчеркнула, что ЕС готовы применить соразмерные контрмеры.
Напомним, 8 июля Трамп опубликовал письма ряду государств о введении дополнительных пошлин. Среди них и письмо президенту Казахстану Токаеву - США вводят пошлины в 25% на товары из Казахстана.
Помимо Казахстана, тарифы вводятся в отношении Японии и Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Туниса, Бангладеш, Камбоджи, Таиланда, Боснии и Герцеговины и Индонезии.
Позже в Минторговли Казахстана сделали заявление касательно новых тарифов США. В ведомстве заверили, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.
Ранее мы подробно рассказывали, что именно экспортирует Казахстан в США и чем стране грозят новые пошлины. Мы также публиковали мнение экспертов, которые объяснили, почему США вводят торговые пошлины против Казахстана и как они могут повлиять на цены в стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2264613-tramp-obyavil-o-vvode-poshlin-v-razmere-30-na-tovary-iz-evropy-i-meksiki/
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