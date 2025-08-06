Трамп назвал вероятного преемника

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном преемнике, назвал наиболее вероятным вице-президент США Джей Ди Вэнса, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, журналисты попросили Трампа прокомментировать слова госсекретаря Марко Рубио, который назвал Вэнса отличным кандидатом на выборах от Реуспбликанской партии в 2028 году.

"Очевидно, еще слишком рано об этом говорить, но он делает отличную работу, и вероятно, является фаворитом на данный момент", — сказал он.

Глава США добавил, что Рубио "возможно, будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме".

По данным издания, вице-президент Ди Вэнс после окончания школы ушел служить в Корпус морской пехоты США. В армии он пробыл четыре года, в 2005-м его направили в Ирак в качестве военного корреспондента. Там он служил в отделе по связям с общественностью, в боевых действиях участия не принимал.

По возвращении в Соединенные Штаты окончил Йельскую школу права, работал у венчурного капиталиста Питера Тиля, а в 2017 году основал собственную фирму.

Отметим, ранее Трамп уже заявлял, что по окончании своего второго срока он не будет пытаться баллотироваться на третий. В числе возможных преемников он называл Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

При этом несколькими месяцами ранее Трамп заявил, что у него "есть методы", которые могут помочь избраться на третий срок. Как поясняли СМИ, Трамп мог бы инициировать внесение поправок в Конституцию, чтобы отменить ограничение для президентов баллотироваться лишь на два срока, но сделать это будет крайне тяжело. Для внесения таких поправок потребуется согласие 2/3 Конгресса или 2/3 всех штатов.

Добавим, Трамп впервые занял пост президента США в 2016 году, победив в президентской гонке Хилари Клинтон. Однако в 2020 году ему не удалось победить, но поражение он не признал.

Во второй раз должность президента Трамп занял в январе этого года.

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