На Гавайях объявлена угроза цунами, на дорогах образовались километровые пробки (видео)

Землетрясение магнитудой 8,5 произошло в 161 км от побережья Камчатки. После события на Гавайи надвигается цунами, объявлена эвакуация, на дорогах образовались пробки.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,5 произошло в 161 км от побережья Камчатки. Оно стало одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия.

В Сахалинской области России, вдоль тихоокеанского побережья Японии от Хоккайдо до Вакаямы, на Гавайях и в некоторых районах Аляски объявлена угроза цунами.

В Японии силой землетрясения на берег выбросило китов, им пытаются помочь специалисты.

На Гавайях тем временем Департамент чрезвычайных ситуаций Гонолулу предупреждает в соцсети Х, что ожидаются "разрушительные волны цунами".

В связи с этим на дорогах образовались пробки - как пишет Global News в соцсети Х, люди спасаются от цунами и пытаются уехать на возвышенность.

"Сейчас вода быстро отступает от береговой линии в Кахаи, что является признаком приближающегося цунами. По данным местных СМИ, зафиксированы первые волны цунами. В штате звучат сирены, началась эвакуация жителей. В отелях эвакуированы нижние этажи, многие разбили палатки в коридорах", - говорится в публикации.

Добавим, местный аэропорт сообщает, что все рейсы отменены. В терминале находится около 200 пассажиров.

Фото и видео пробок на дорогах Гавайев появляются и в других каналах в Сети.

Напомним о другом стихийном бедствии на Гавайях - там находится вулкан Мауна-Лоа - один из самых больших действующих вулканов в мире. В конце ноября 2022 года появились сообщения о том, что он начал извергаться. А в декабре стало известно, что на закрытой для защиты людей от опасности территории заповедника с вулканом были задержаны трое казахстанцев.

Отметим также, незадолго до землетрясения на Камчатке, в Казахстане 23 июля стало известно, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области. Сведения об ощутимости уточнялись.

Позже мы писали, что эпицентр был расположен в 793 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. И публиковали сведения об ощутимости.

А на следующий день в сейсмически опасных регионах и городах страны (Алматы, Шымкенте, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях) было объявлено о подаче сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств.

До этого, 8 июля, в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов.

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