Китов выбросило на берег в Японии после землетрясения на Камчатке
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Землетрясение магнитудой 8,5 произошло в 161 км от побережья Камчатки. В Сети появились видео, запечатлевшие выброшенных на берег китов. Произошло это, предположительно, в Японии.
Напомним, землетрясение магнитудой 8,5 произошло в 161 км от побережья Камчатки. Оно стало одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия.
В Сахалинской области России, вдоль тихоокеанского побережья Японии от Хоккайдо до Вакаямы, на Гавайях и в некоторых районах Аляски объявлена угроза цунами.
К этому моменту стало известно, что силой землетрясения в Японии на берег выбросило несколько китов. Видео разместило новостное издание BNO News в своем аккаунте в соцсети Х.
Также фрагменты эфира с кадрами съемки китов появляются в аккаунтах других пользователей соцсети.
Еще на одном видео сняты специалисты, прибывшие на место, которые пытаются позаботиться о выброшенных на берег китах.
Напомним, в августе прошлого года на юго-западе Японии в районе острова Кюсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Национальное метеорологическое управление объявляло угрозу цунами.
Отметим также, незадолго до землетрясения на Камчатке, в Казахстане 23 июля стало известно, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области. Сведения об ощутимости уточнялись.
Позже мы писали, что эпицентр был расположен в 793 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. И публиковали сведения об ощутимости.
А на следующий день в сейсмически опасных регионах и городах страны (Алматы, Шымкенте, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях) было объявлено о подаче сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств.
До этого, 8 июля, в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2270370-kitov-vybrosilo-na-bereg-v-yaponii-posle-zemletryaseniya-na-kamchatke-video/
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