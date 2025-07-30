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    Китов выбросило на берег в Японии после землетрясения на Камчатке

    Опубликовано:

    Китов выбросило на берег
    Китов выбросило на берег. Кадр из видео: x.com/newstinelive

    Землетрясение магнитудой 8,5 произошло в 161 км от побережья Камчатки. В Сети появились видео, запечатлевшие выброшенных на берег китов. Произошло это, предположительно, в Японии.

    Напомним, землетрясение магнитудой 8,5 произошло в 161 км от побережья Камчатки. Оно стало одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия.

    В Сахалинской области России, вдоль тихоокеанского побережья Японии от Хоккайдо до Вакаямы, на Гавайях и в некоторых районах Аляски объявлена угроза цунами.

    К этому моменту стало известно, что силой землетрясения в Японии на берег выбросило несколько китов. Видео разместило новостное издание BNO News в своем аккаунте в соцсети Х.

    Также фрагменты эфира с кадрами съемки китов появляются в аккаунтах других пользователей соцсети.

    Еще на одном видео сняты специалисты, прибывшие на место, которые пытаются позаботиться о выброшенных на берег китах.

    Напомним, в августе прошлого года на юго-западе Японии в районе острова Кюсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Национальное метеорологическое управление объявляло угрозу цунами.

    Отметим также, незадолго до землетрясения на Камчатке, в Казахстане 23 июля стало известно, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области. Сведения об ощутимости уточнялись.

    Позже мы писали, что эпицентр был расположен в 793 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. И публиковали сведения об ощутимости.

    А на следующий день в сейсмически опасных регионах и городах страны (Алматы, Шымкенте, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях) было объявлено о подаче сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств.

    До этого, 8 июля, в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов.

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