Один из самых крупных вулканов в мире начал извергаться на Гавайях (фото, видео)

Извержение Мауна-Лоа на Гавайях. Фото: twitter.com/mattliano

Вулкан Мауна-Лоа, который является одним из самых больших действующих вулканов в мире, начал извергаться. Об этом сообщается на официальном сайте Геологической службы США (USGS).

Сообщается что 27 ноября около 23:30 (28 ноября 15:30 по времени Астаны) началось извержение в Мокуавеовео – вершинной кальдере (кальдера – обширная котловина вулканического происхождения округлой формы) вулкана Мауна-Лоа – на территории национального парка Гавайских вулканов.

По информации Геологической службы США, сейчас потоки лавы сосредоточены в районе вершины и не угрожают населенным пунктам, расположенным ниже по склону. Тем не менее из-за ветра до жителей может долетать вулканический газ и мелкий пепел.

Подчеркивается, что, судя по предыдущим извержениям этого вулкана, ранние стадии извержения Мауна-Лоа могут быть очень динамичными, а расположение и продвижение потоков лавы – быстро меняться.

Как пишет сайт Planet of Hotels, Мауна-Лоа – это один из самых больших на планете действующих вулканов. Он расположен на острове Гавайи, или Большой остров. Это один из восьми гавайских островов, образующих штат Гавайи (США). Мауна-Лоа соседствует с другими вулканами этого же острова: на севере — с Мауна-Кеа, а на юге — с Килауза.

Мауна-Лоа относится к щитовым вулканам. Это геологическое образование пологой формы в виде выпуклого щита. Высота Мауна-Лоа — 4 169 метров над уровнем моря. Основание горы уходит под воду на глубину 5791 метров. В результате общая высота вулкана Мауна-Лоа составляет 9960 метров.

Вулкан Мауна-Лоа на карте. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999277-odin-iz-samyh-krupnyh-vulkanov-v-mire-nachal-izvergatsya-na-gavayyah-foto-video/