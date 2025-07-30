Мощное землетрясение обрушилось на Камчатку: объявлена угроза цунами (видео)

Землетрясение магнитудой 8,5 произошло в 161 км от побережья Камчатки. Оно стало одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия. В некоторых странах объявлена угроза цунами.

Как пишет РБК, ссылаясь на данные регионального филиала Геофизической службы РАН, сильное землетрясение произошло на Камчатке. Сначала ученые сообщили, что магнитуда составила 7,5, позже изменили свою оценку на 8,5.

Землетрясение произошло в 161 км от побережья полуострова. Ему предшествовало несколько других землетрясений, произошедших накануне вечером и днем. Очаг землетрясения залегал на глубине 32 км.

При этом Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 8,7, афтершоков - в 7,0 и менее.

В управлении МЧС по Камчатскому краю изданию сообщили, что к побережью может прийти цунами высотой до 32 см. Волна такой высоты может также приблизиться к Алеутскому муниципальному округу, волна высотой до 20 см - к Усть-Камчатскому муниципальному округу. Также волна высотой не более 6 см может прийти к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

МЧС призвало жителей не пытаться поехать к берегу и посмотреть на цунами. Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, и, прежде всего, у причалов, ведомство рекомендовало уйти в океан.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале отметил, что землетрясение стало сильнейшим за последние десятилетия.

"Специалисты уже приступили к тщательному осмотру социально значимых объектов на наличие возможных повреждений. В первую очередь проверяем школы, больницы, детские сады", - написал он.

Позже губернатор сообщил, что в результате землетрясения пострадал один из детских садов Петропавловска-Камчатского - там обрушилась стена здания. Сад был закрыт на плановый ремонт, поэтому детей в здании не было.

"Принял решение сократить сегодня рабочий день в государственных краевых учреждениях с 13:00. Рекомендуем муниципальным органам власти, а также организациям иных форм собственности принять такое же решение", - также написал Владимир Солодов.

А губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о мощном землетрясении в Северо-Курильске магнитудой 7,9.

"Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны. Экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем", - сообщил он.

Предупреждение о цунами высотой до 3 м также было объявлено вдоль тихоокеанского побережья Японии от Хоккайдо до Вакаямы. Предупреждения также объявлены на Гавайях и в некоторых районах Аляски.

Между тем в соцсетях публикуют кадры землетрясения и цунами.

Напомним, в Казахстане 23 июля стало известно, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области. Сведения об ощутимости уточнялись.

Позже мы писали, что эпицентр был расположен в 793 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. И публиковали сведения об ощутимости.

А на следующий день в сейсмически опасных регионах и городах страны (Алматы, Шымкенте, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях) было объявлено о подаче сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств.

До этого, 8 июля, в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов.

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