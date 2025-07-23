До 4 баллов: где в Восточном Казахстане почувствовали землетрясение
Опубликовано:
23 июля 2025 года в 15 часов 37 минут по времени Астаны на территории Казахстана зарегистрировано землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, эпицентр расположен в 793 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Сведения об ощутимости, расчетная интенсивность (в баллах) составила:
В области Абай:
- Кокпектинский р-н, с. Кокпекты - 4 балла, 55 км;
- Жарминский р-н, с. Калбатау - 4 балла, 70 км;
- Аксуатский р-н, с. Аксуат - 3 балла, 164 км;
- Бородулихинский р-н, с. Бородулиха - 2 балла, 200 км;
- город Аягоз - 2 балла, 208 км;
- город Семей - 2 балла, 210 км;
- Абайский р-н, с. Карааул - 2 балла, 239 км;
- Урджарский р-н, с. Урджар - 2 балла, 248 км;
- Жанасемейский р-н, п. Жоламан - 2 балла, 255 км;
- Маканчинский р-н, с. Маканчи - 2 балла, 275 км;
- Бескарагайский р-н, с. Бескарагай - 2 балла, 284 км.
Восточно-Казахстанская область:
- город Усть-Каменогорск - 4 балла, 80 км;
- Самарский р-н, с. Самарское - 4 балла, 66 км;
- Уланский р-н, п. Касыма Кайсенова - 4 балла, 72 км;
- Глубоковский р-н, п. Глубокое - 3 балла, 103 км;
- Куршимский р-н, с. Куршим (Курчум) - 3 балла, 111 км;
- Алтайский р-н, г. Алтай (Зыряновск) - 3 балла, 138 км;
- город Риддер - 3 балла, 141 км;
- Катон-Карагайский р-н, с. Улькен-Нарын - 3 балла, 145 км;
- Шемонаихинский р-н, г. Шемонаиха - 3 балла, 162 км;
- Тарбагатайский р-н, с. Акжар - 2 балла, 203 км;
- с. Катон-Карагай - 2 балла, 224 км;
- Куршимский р-н, с. Буран - 2 балла, 239 км;
- Куршимский р-н, с. Маркаколь - 2 балла, 252 км;
- Зайсанский р-н, г. Зайсан - 2 балла, 262 км.
"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - отметили в МЧС.
Напомним, ранее стало известно, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области. Сведения об ощутимости уточнялись.
Завтра, 24 июля, в 10:00 часов в рамках учения в сейсмически опасных регионах и городах страны (Алматы, Шымкенте, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях) будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств.
В рамках учения также пройдут сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2268147-do-4-ballov-gde-v-vostochnom-kazahstane-pochuvstvovali-zemletryasenie/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах