Землетрясение зафиксировали в Восточном Казахстане

В Казахстане зафиксировано землетрясение. Информация по нему и сведения об ощутимости в настоящее время уточняются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение.

Сообщение. Фото: жители Усть-Каменогорска

Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области.

Сведения об ощутимости уточняются.

Напомним, завтра, 24 июля, в 10:00 в рамках учения в городах Алматы, Шымкент, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств. В рамках учения также пройдут сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей.

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.