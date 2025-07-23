Землетрясение зафиксировали в Восточном Казахстане
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В Казахстане зафиксировано землетрясение. Информация по нему и сведения об ощутимости в настоящее время уточняются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение.
Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области.
Сведения об ощутимости уточняются.
Напомним, завтра, 24 июля, в 10:00 в рамках учения в городах Алматы, Шымкент, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств. В рамках учения также пройдут сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей.
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2268132-zemletryasenie-zafiksirovali-v-kazahstane/
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