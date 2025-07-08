Землетрясение почувствовали на юге Казахстана

В Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 8 июля 2025 года в 14 часов 30 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км на юго-запад от Алматы.

Сведения об ощутимости - расчетная интенсивность (в баллах) составила:

с. Кулан - 6 баллов;

с. Мерке - 5 баллов;

г. Шу - 3 баллов;

с. Сарыкемер - 3 балла;

с. Толе би - 3 балла;

г. Тараз - 3 балла;

с. Аса - 2 балла;

с. Мойынкум - 2 балла;

с. Кордай - 2 балла;

с. Бауыржана Момышулы - 2 балла;

г. Каратау - 2 балла;

с. Турара Рыскулова - 2 балла.

По данным МЧС, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Напомним, 7 июня 2025 года в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы. Как сообщили в МЧС, очаг располагался на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы. Расчетная интенсивность составила в южной столице 2 балла.

Ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

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