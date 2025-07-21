"Внимание всем": жителей двух мегаполисов Казахстана призвали не паниковать

В сейсмически опасных регионах Казахстана 23-24 июля пройдет республиканское командно-штабное учение "Жер-2025", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили на официальном сайте ведомства, учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения. Республиканский штаб по координации учения будет располагаться в Шымкенте.

"24 июля в 10:00 часов в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны городах Алматы, Шымкент, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, подверженных разрушительному землетрясению, будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств", - предупредили в ведомстве.

В рамках учения также пройдут сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей. Будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и четыре полевых медицинских госпиталя, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Напомним, две недели назад в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов. По данным МЧС, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

До этого, 7 июня, в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы. Как сообщили в МЧС, очаг располагался на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы. Расчетная интенсивность составила в южной столице 2 балла.

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