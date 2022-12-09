Троих казахстанцев задержали у проснувшегося вулкана на Гавайях

Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях. Фото: twitter.com/TutuAfuvai

Трое граждан Казахстана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на территории лесного заповедника Мауна-Лоа на острове Гавайи, передает сайт департамента природных ресурсов Гавайев (DLNR).

Сообщается, что на территории лесного заповедника Мауна-Лоа началось извержение одноименного вулкана. Чтобы защитить людей от возможной опасности, территорию пришлось закрыть.

"Офицер из Отдела охраны природы и защиты ресурсов DLNR (DOCARE) получил уведомление от полицейского Управления сухопутных войск, прикомандированного к учебной зоне гарнизона армии США Похакулоа, о том, что он заметил трех человек, идущих в закрытой и активной зоне лавового потока у шоссе Даниэля К. Иноуэ", - гласит сообщение.

В итоге были задержаны трое казахстанцев 23, 31 и 32 лет. Теперь все трое должны явиться в окружной суд Хило 20 января 2023 года по обвинению в мелком правонарушении. Им грозит штраф до 500 долларов (более 234 тыс. тенге по текущему курсу) и (или) тюремное заключение сроком до 30 дней.

Напомним, вулкан Мауна-Лоа - один из самых больших действующих вулканов в мире. В конце ноября появились сообщения о том, что он начал извергаться.

Извержение в Мокуавеовео – вершинной кальдере вулкана Мауна-Лоа, расположенного на территории национального парка Гавайских вулканов, началось 27 ноября около 23:30 (28 ноября 15:30 по времени Астаны).

Кальдера – обширная котловина вулканического происхождения округлой формы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000911-troih-kazahstantsev-zaderzhali-u-prosnuvshegosya-vulkana-na-gavayyah/