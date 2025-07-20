Израиль требует от палестинцев покинуть центральные районы Газы. До этого там не было боевых действий

В воскресенье израильские военные приказали эвакуироваться жителям районов центральной части Газы, где боевые действия до сих пор не велись. Тем временем местные медики сообщили, что более 50 человек погибли, ожидая помощи, в условиях усугубляющегося голода.

Приказ об эвакуации может означать, что ЦАХАЛ готовится к наступлению на районы Дейр-эль-Балаха. Это вызвало тревогу у семей израильских заложников, которые опасаются, что там удерживаются их родственники, и они могут пострадать в результате операции.

Семьи заложников обратились к израильским властям с требованием «срочно объяснить израильским гражданам и семьям, каков план боевых действий и как именно он защищает похищенных, которые все еще находятся в Газе».

Израильские военные сбросили с воздуха листовки, приказывающие жителям нескольких районов на юго-западе Дейр-эль-Балаха, где укрываются сотни тысяч перемещенных жителей Газы, покинуть свои дома и направиться дальше на юг.

Пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи в сообщении в соцсети X написал, что Израиль «расширяет свою деятельность» вокруг Дейр-эль-Балаха, в том числе «в районе, где он ранее не проводил операций». Он призвал палестинцев «переместиться на юг, в район аль-Маваси» на побережье Средиземного моря для их безопасности.

«Силы обороны (Израиля) продолжают действовать с большой силой, чтобы уничтожить потенциал врага и террористическую инфраструктуру в этом районе», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские источники заявили, что армия до сих пор не входила в эти районы, потому что подозревает, что ХАМАС может удерживать там заложников. Считается, что по меньшей мере 20 из 50 заложников, остающихся в плену в Газе, все еще живы.

ЦАХАЛ также сообщил, что израильские войска активизировали наземные операции в районе Джабалия на севере Газы, убив «десятки террористов» и ликвидировав «сотни объектов террористической инфраструктуры».

Сообщается, что израильтяне обнаружили и ликвидировали «подземные террористические туннели» протяженностью 2,7 километра на глубине около 20 метров.

Параллельно израильские военные продолжают операции в других районах анклава. По данным местных медиков, в воскресенье в результате отдельных обстрелов и авиаударов Израиля по Газе погибло 45 человек.

Медицинские работники больницы «Аль-Шифа» на севере Газы сообщили, что по меньшей мере 30 палестинцев были убиты и десятки ранены в результате израильского обстрела, когда люди собрались в ожидании прибытия грузовиков с гуманитарной помощью ООН.

Израильские военные заявили, что проверяют эту информацию.

Местные жители говорят, что им недоступны продукты первой необходимости, например, мука. По информации подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, за время войны от недоедания умер по меньшей мере 71 ребенок, еще 60 000 страдают от симптомов недоедания.

Цены на продукты питания выросли намного выше того, что может позволить себе большинство из более чем двух миллионов жителей сектора.

Несколько человек, с которыми через мессенджеры удалось связаться агентству Reuters, рассказали, что за последние сутки они ели один раз или не ели вовсе.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев потребовало от Израиля пропустить в Газу больше грузовиков с гуманитарной помощью, заявив, что в его распоряжении есть продовольствие, которого хватит более чем на три месяца для всего населения, но Израиль не пропускает его в сектор.

«Израильские власти морят голодом мирных жителей в #Газе. Среди них 1 миллион детей. Снимите блокаду: разрешите БАПОР ввезти продовольствие и медикаменты», — говорится в заявлении организации в Х.

Израиль отвергает обвинения в том, что он препятствует доставке помощи в Газу, и обвиняет ХАМАС в краже продовольствия, что группировка отрицает. Израильские власти также заявляют, что агентства ООН не забрали гуманитарную помощь, готовую к отправке в Газу.

Делегации Израиля и ХАМАС провели последние две недели в непрямых переговорах о 60-дневном прекращении огня в Газе и освобождении 10 живых заложников. Значимых результатов эти встречи не принесли.

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